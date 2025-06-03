Китайська компанія Zhejiang Jiaao Enprotech розпочала експорт та внутрішні постачання стійкого авіаційного палива

Китайська компанія Zhejiang Jiaao Enprotech здійснила перші постачання стійкого авіаційного палива (SAF) як на внутрішній, так і на зовнішній ринки, що знаменує новий етап у розвитку екологічно чистої авіації в Китаї.([Reuters][1])

Перші постачання SAF: внутрішній та зовнішній ринки

У травні 2025 року Zhejiang Jiaao Enprotech повідомила про перше внутрішнє постачання SAF до аеропорту Нінбо Ліше для компанії China Aviation Oil. Це сталося лише через кілька днів після першого експортного відвантаження 13 400 тонн SAF до Європи, яке було здійснено 6 травня. ([energyintel.com][2])

Потужність заводу: 500 000 тонн SAF на рік

500 000 тонн SAF на рік Місце розташування: провінція Цзянсу, Китай

провінція Цзянсу, Китай Партнерство: BP придбала 15% акцій заводу за $50 мільйонів у серпні 2024 року

Ці події свідчать про зростаючу роль Китаю у глобальному ринку стійкого авіаційного палива та його прагнення до зниження викидів парникових газів у авіаційному секторі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, Energy Intelligence, SAF Investor, Quantum Commodity Intelligence

Додаткові джерела інформації по темі:

* Reuters: BP інвестує в китайський завод SAF

* Quantum Commodity Intelligence: Китайські виробники SAF отримують дозволи на експорт

* Hydrocarbon Processing: Zhejiang Jiaao отримує ліцензію на експорт SAF