Рубрика | Україна

Китайська компанія Zhejiang Jiaao Enprotech розпочала експорт та внутрішні постачання стійкого авіаційного палива

Обновлено: Июнь 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Китайська компанія Zhejiang Jiaao Enprotech розпочала експорт та внутрішні постачання стійкого авіаційного палива

Китайська компанія Zhejiang Jiaao Enprotech здійснила перші постачання стійкого авіаційного палива (SAF) як на внутрішній, так і на зовнішній ринки, що знаменує новий етап у розвитку екологічно чистої авіації в Китаї.([Reuters][1])

Перші постачання SAF: внутрішній та зовнішній ринки

У травні 2025 року Zhejiang Jiaao Enprotech повідомила про перше внутрішнє постачання SAF до аеропорту Нінбо Ліше для компанії China Aviation Oil. Це сталося лише через кілька днів після першого експортного відвантаження 13 400 тонн SAF до Європи, яке було здійснено 6 травня. ([energyintel.com][2])

  • Потужність заводу: 500 000 тонн SAF на рік
  • Місце розташування: провінція Цзянсу, Китай
  • Партнерство: BP придбала 15% акцій заводу за $50 мільйонів у серпні 2024 року

Ці події свідчать про зростаючу роль Китаю у глобальному ринку стійкого авіаційного палива та його прагнення до зниження викидів парникових газів у авіаційному секторі.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, Energy Intelligence, SAF Investor, Quantum Commodity Intelligence

Додаткові джерела інформації по темі:

* Reuters: BP інвестує в китайський завод SAF
* Quantum Commodity Intelligence: Китайські виробники SAF отримують дозволи на експорт
* Hydrocarbon Processing: Zhejiang Jiaao отримує ліцензію на експорт SAF

Автор:

(Всего статей: 49)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: