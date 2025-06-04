Адміністрація Трампа планує розпродаж стратегічного резерву дизпального: ринок реагує зростанням цін

Обновлено: Июнь 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Адміністрація Трампа планує розпродаж стратегічного резерву дизпального: ринок реагує зростанням цін

Протягом останнього тижня ціни на дизельне пальне у США продемонстрували ріст на фоні заяв про продаж стратегічного резерву та меншого, ніж очікувалось, збільшення постачання нафти від ОПЕК+. Американський уряд прагне використати ресурси резерву для зниження бюджетного дефіциту, що стало сигналом для гравців ринку.

Огляд ключових подій і статистики за період 30 травня – 3 червня 2025 року

  • Адміністрація Дональда Трампа оголосила про намір розпродати 1 млн барелів дизпального зі стратегічного резерву Northeast Home Heating Oil Reserve, створеного ще за президентства Білла Клінтона.
  • Очікувана сума надходжень — 100 млн доларів, які планується спрямувати на скорочення дефіциту бюджету. Для реалізації ініціативи потрібне схвалення Конгресу.
  • Обсяг у 1 млн барелів відповідає близько чверті добового попиту на дизельне пальне у США, що створює напругу на ринку попри його тимчасовий характер.
  • Ціни на дизельні ф’ючерси зросли на 3,5% у понеділок, 2 червня, а станом на 10:46 за Нью-Йорком — залишались на рівні +1,9%.
  • Резерв призначався для екстрених постачань у північно-східні штати США в разі погодних або логістичних криз. Востаннє використовувався у 2012 році після урагану «Сенді».
  • На фоні новин про обмежене нарощування видобутку ОПЕК+ ціни на нафту також демонстрували зростання, посилюючи загальну волатильність ринку дизельного пального.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg, EIA

Додаткові джерела інформації по темі:

* Reuters: OPEC+ збільшує постачання нафти менше, ніж очікувалось
* Argus Media: Зростання ф’ючерсів на дизпаливо на фоні новин про запаси
* CNBC: Резерви пального США та ОПЕК впливають на світові ціни

Автор:

(Всего статей: 58)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: