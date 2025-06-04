Адміністрація Трампа планує розпродаж стратегічного резерву дизпального: ринок реагує зростанням цін

Протягом останнього тижня ціни на дизельне пальне у США продемонстрували ріст на фоні заяв про продаж стратегічного резерву та меншого, ніж очікувалось, збільшення постачання нафти від ОПЕК+. Американський уряд прагне використати ресурси резерву для зниження бюджетного дефіциту, що стало сигналом для гравців ринку.
Огляд ключових подій і статистики за період 30 травня – 3 червня 2025 року
- Адміністрація Дональда Трампа оголосила про намір розпродати 1 млн барелів дизпального зі стратегічного резерву Northeast Home Heating Oil Reserve, створеного ще за президентства Білла Клінтона.
- Очікувана сума надходжень — 100 млн доларів, які планується спрямувати на скорочення дефіциту бюджету. Для реалізації ініціативи потрібне схвалення Конгресу.
- Обсяг у 1 млн барелів відповідає близько чверті добового попиту на дизельне пальне у США, що створює напругу на ринку попри його тимчасовий характер.
- Ціни на дизельні ф’ючерси зросли на 3,5% у понеділок, 2 червня, а станом на 10:46 за Нью-Йорком — залишались на рівні +1,9%.
- Резерв призначався для екстрених постачань у північно-східні штати США в разі погодних або логістичних криз. Востаннє використовувався у 2012 році після урагану «Сенді».
- На фоні новин про обмежене нарощування видобутку ОПЕК+ ціни на нафту також демонстрували зростання, посилюючи загальну волатильність ринку дизельного пального.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg, EIA
Додаткові джерела інформації по темі:
* Reuters: OPEC+ збільшує постачання нафти менше, ніж очікувалось
* Argus Media: Зростання ф’ючерсів на дизпаливо на фоні новин про запаси
* CNBC: Резерви пального США та ОПЕК впливають на світові ціни