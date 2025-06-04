США нарощують потужності з виробництва біопалива: статистика за березень 2025 року

Обновлено: Июнь 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

США нарощують потужності з виробництва біопалива: статистика за березень 2025 року

У березні 2025 року загальна потужність виробництва біопалива в США досягла 25 мільярдів галонів на рік, що на 10 мільйонів галонів більше, ніж у лютому, і на 1,274 мільярда галонів більше, ніж у березні 2024 року. Попри зростання потужностей, споживання сировини залишалося нижчим за рівень минулого року.

Огляд ключових показників

  • Етанол: Потужність виробництва зросла до 18,436 мільярда галонів, що на 10 мільйонів більше, ніж у лютому, і на 551 мільйон більше, ніж у березні 2024 року.
  • Біодизель: Потужність залишилася стабільною на рівні 1,984 мільярда галонів, без змін порівняно з попередніми місяцями та минулим роком.
  • Відновлюваний дизель та інші біопалива: Потужність залишилася на рівні 4,58 мільярда галонів, що на 723 мільйони більше, ніж у березні 2024 року.
  • Споживання сировини: Загальне споживання сировини досягло 28,513 мільярда фунтів, що більше, ніж у лютому (26,079 мільярда), але менше, ніж у березні 2024 року (29,51 мільярда).

Деталізація споживання сировини

  • Кукурудза: 25,362 мільярда фунтів, що більше, ніж у лютому (23,617 мільярда), але менше, ніж у березні 2024 року (26,436 мільярда).
  • Сорго: 447 мільйонів фунтів, що більше, ніж у лютому (371 мільйон), і значно більше, ніж у березні 2024 року (91 мільйон).
  • Соєва олія: 832 мільйони фунтів, з яких 502 мільйони використано для біодизелю, а 331 мільйон — для відновлюваного дизелю.
  • Кукурудзяна олія: 385 мільйонів фунтів, що більше, ніж у лютому (290 мільйонів) та березні 2024 року (322 мільйони).
  • Ріпакова олія: 234 мільйони фунтів, що більше, ніж у лютому (92 мільйони), але менше, ніж у березні 2024 року (326 мільйонів).
  • Інші жири та олії: 704 мільйони фунтів сала, 487 мільйонів фунтів жовтого жиру та 51 мільйон фунтів білого жиру.

Попри зростання потужностей, галузь стикається з викликами через надлишок продукції та політичну невизначеність, що впливає на прибутковість виробників.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

* EIA: Monthly Biofuels Capacity and Feedstocks Update
* Ethanol Producer Magazine

Додаткові джерела інформації по темі:

* Biodiesel Magazine
* Reuters: North American biofuels sector contracts amid trade and policy uncertainty

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(Всего статей: 58)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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