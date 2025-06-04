США нарощують потужності з виробництва біопалива: статистика за березень 2025 року

У березні 2025 року загальна потужність виробництва біопалива в США досягла 25 мільярдів галонів на рік, що на 10 мільйонів галонів більше, ніж у лютому, і на 1,274 мільярда галонів більше, ніж у березні 2024 року. Попри зростання потужностей, споживання сировини залишалося нижчим за рівень минулого року.
Огляд ключових показників
- Етанол: Потужність виробництва зросла до 18,436 мільярда галонів, що на 10 мільйонів більше, ніж у лютому, і на 551 мільйон більше, ніж у березні 2024 року.
- Біодизель: Потужність залишилася стабільною на рівні 1,984 мільярда галонів, без змін порівняно з попередніми місяцями та минулим роком.
- Відновлюваний дизель та інші біопалива: Потужність залишилася на рівні 4,58 мільярда галонів, що на 723 мільйони більше, ніж у березні 2024 року.
- Споживання сировини: Загальне споживання сировини досягло 28,513 мільярда фунтів, що більше, ніж у лютому (26,079 мільярда), але менше, ніж у березні 2024 року (29,51 мільярда).
Деталізація споживання сировини
- Кукурудза: 25,362 мільярда фунтів, що більше, ніж у лютому (23,617 мільярда), але менше, ніж у березні 2024 року (26,436 мільярда).
- Сорго: 447 мільйонів фунтів, що більше, ніж у лютому (371 мільйон), і значно більше, ніж у березні 2024 року (91 мільйон).
- Соєва олія: 832 мільйони фунтів, з яких 502 мільйони використано для біодизелю, а 331 мільйон — для відновлюваного дизелю.
- Кукурудзяна олія: 385 мільйонів фунтів, що більше, ніж у лютому (290 мільйонів) та березні 2024 року (322 мільйони).
- Ріпакова олія: 234 мільйони фунтів, що більше, ніж у лютому (92 мільйони), але менше, ніж у березні 2024 року (326 мільйонів).
- Інші жири та олії: 704 мільйони фунтів сала, 487 мільйонів фунтів жовтого жиру та 51 мільйон фунтів білого жиру.
Попри зростання потужностей, галузь стикається з викликами через надлишок продукції та політичну невизначеність, що впливає на прибутковість виробників.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
* EIA: Monthly Biofuels Capacity and Feedstocks Update
* Ethanol Producer Magazine
Додаткові джерела інформації по темі:
* Biodiesel Magazine
* Reuters: North American biofuels sector contracts amid trade and policy uncertainty