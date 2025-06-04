Syzygy Plasmonics розпочинає розробку першого у світі електрифікованого заводу з виробництва сталого авіаційного палива з біогазу

Обновлено: Июнь 04, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Американська компанія Syzygy Plasmonics оголосила про початок розробки проєкту NovaSAF 1 — першого у світі електрифікованого заводу з виробництва сталого авіаційного палива (SAF) з біогазу. Підприємство буде розташоване в Дурасно, Уругвай, і стане моделлю для масштабованого та економічно ефективного виробництва чистого палива.

NovaSAF 1: нова ера в декарбонізації авіації

Завод NovaSAF 1, який планується запустити в 2027 році, щорічно вироблятиме понад 350 000 галонів сертифікованого SAF за стандартом ASTM. Проєкт реалізується у співпраці з компанією Kent, яка відповідає за інженерну розробку, та Estancias del Lago (EDL), одним з найбільших агропромислових підприємств Уругваю, що забезпечить довгострокове постачання сировини.

  • Технологія NovaSAF™ поєднує біогаз та відновлювану електроенергію для виробництва SAF, досягаючи паритету з вартістю традиційного авіаційного палива Jet-A.
  • Екологічні переваги: використання біогазу дозволяє уникнути потреби в трубопроводах та дорогому розділенні газів, знижуючи споживання води та вуглецевий слід.
  • Економічна ефективність: виробництво SAF за цією технологією є рентабельним навіть без державних субсидій, що робить його привабливим для інвесторів та операторів біогазових установок.

«Проєкт виробництва SAF з біогазу цікавий тим, що відкривається новий клас активів, перетворюючи недовикористані біогазові об’єкти з надлишками сировини на високовартісні центри чистого палива без потреби в трубопроводах, дорогому розділенні газів чи залежності від субсидій,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами: PR Newswire, Biomass Magazine, Quantum Commodity Intelligence

Додаткові джерела інформації по темі:

Офіційна сторінка проєкту NovaSAF 1
Advanced Biofuels USA: Нові стандарти ефективності виробництва SAF

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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