Syzygy Plasmonics розпочинає розробку першого у світі електрифікованого заводу з виробництва сталого авіаційного палива з біогазу

Американська компанія Syzygy Plasmonics оголосила про початок розробки проєкту NovaSAF 1 — першого у світі електрифікованого заводу з виробництва сталого авіаційного палива (SAF) з біогазу. Підприємство буде розташоване в Дурасно, Уругвай, і стане моделлю для масштабованого та економічно ефективного виробництва чистого палива.
NovaSAF 1: нова ера в декарбонізації авіації
Завод NovaSAF 1, який планується запустити в 2027 році, щорічно вироблятиме понад 350 000 галонів сертифікованого SAF за стандартом ASTM. Проєкт реалізується у співпраці з компанією Kent, яка відповідає за інженерну розробку, та Estancias del Lago (EDL), одним з найбільших агропромислових підприємств Уругваю, що забезпечить довгострокове постачання сировини.
- Технологія NovaSAF™ поєднує біогаз та відновлювану електроенергію для виробництва SAF, досягаючи паритету з вартістю традиційного авіаційного палива Jet-A.
- Екологічні переваги: використання біогазу дозволяє уникнути потреби в трубопроводах та дорогому розділенні газів, знижуючи споживання води та вуглецевий слід.
- Економічна ефективність: виробництво SAF за цією технологією є рентабельним навіть без державних субсидій, що робить його привабливим для інвесторів та операторів біогазових установок.
«Проєкт виробництва SAF з біогазу цікавий тим, що відкривається новий клас активів, перетворюючи недовикористані біогазові об’єкти з надлишками сировини на високовартісні центри чистого палива без потреби в трубопроводах, дорогому розділенні газів чи залежності від субсидій,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: PR Newswire, Biomass Magazine, Quantum Commodity Intelligence
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Офіційна сторінка проєкту NovaSAF 1
Advanced Biofuels USA: Нові стандарти ефективності виробництва SAF