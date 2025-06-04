Німеччина запускає ключову водневу інфраструктуру: завершено будівництво трубопроводу GET H2

У Німеччині завершено будівництво понад 50-кілометрового водневого трубопроводу в рамках проєкту GET H2, що з’єднує хімічний парк Marl та нафтопереробний завод Ruhr Oel у Гельзенкірхені. Цей крок є важливим етапом у розвитку національної водневої інфраструктури та сприяє декарбонізації промисловості.

Новий водневий трубопровід: деталі проєкту GET H2

Проєкт GET H2 передбачає створення першої в Німеччині відкритої водневої інфраструктури, що забезпечує транспортування зеленого водню від виробників до промислових споживачів. Зокрема, Evonik переобладнала 41 км існуючого газопроводу для транспортування водню та побудувала нові 13 км трубопроводу. Цей трубопровід з’єднує хімічний парк Marl, третій за величиною хімічний комплекс у Німеччині, з нафтопереробним заводом Ruhr Oel у Гельзенкірхені, який наразі належить BP.

Довжина трубопроводу: понад 50 км, включаючи 41 км переобладнаного газопроводу та 13 км нового будівництва.

понад 50 км, включаючи 41 км переобладнаного газопроводу та 13 км нового будівництва. Партнери проєкту: Evonik, BP, RWE, Nowega, OGE.

Evonik, BP, RWE, Nowega, OGE. Мета проєкту: забезпечення промислових споживачів зеленим воднем для зниження викидів CO₂.

забезпечення промислових споживачів зеленим воднем для зниження викидів CO₂. Фінансування: проєкт отримав підтримку в рамках ініціативи IPCEI Hy2Infra від федерального уряду Німеччини та Європейського Союзу.

Цей трубопровід є частиною ширшої ініціативи GET H2, яка передбачає створення національної водневої мережі, що з’єднає виробництво, транспортування та споживання зеленого водню в Німеччині та за її межами. Зокрема, планується будівництво електролізера потужністю 300 МВт у Лінгені, який забезпечуватиме виробництво зеленого водню з використанням відновлюваних джерел енергії.

У хімічному парку Marl Evonik також реалізує проєкти з виробництва зеленого метанолу та спеціалізованих хімікатів, використовуючи водень та CO₂. Ці ініціативи сприяють розвитку сталого виробництва та зменшенню вуглецевого сліду промисловості.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Hydrogen Insight, Quantum Commodity Intelligence, Fuel Cells Works, Renewables Now, Hydrogen Europe, Tank Storage Magazine, H2 View

Додаткові джерела інформації по темі:

OGE: GET H2 Nukleus

RWE: Hydrogen project GET H2

Marl Chemical Park