Німеччина запускає ключову водневу інфраструктуру: завершено будівництво трубопроводу GET H2

Обновлено: Июнь 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Німеччина запускає ключову водневу інфраструктуру: завершено будівництво трубопроводу GET H2

У Німеччині завершено будівництво понад 50-кілометрового водневого трубопроводу в рамках проєкту GET H2, що з’єднує хімічний парк Marl та нафтопереробний завод Ruhr Oel у Гельзенкірхені. Цей крок є важливим етапом у розвитку національної водневої інфраструктури та сприяє декарбонізації промисловості.

Новий водневий трубопровід: деталі проєкту GET H2

Проєкт GET H2 передбачає створення першої в Німеччині відкритої водневої інфраструктури, що забезпечує транспортування зеленого водню від виробників до промислових споживачів. Зокрема, Evonik переобладнала 41 км існуючого газопроводу для транспортування водню та побудувала нові 13 км трубопроводу. Цей трубопровід з’єднує хімічний парк Marl, третій за величиною хімічний комплекс у Німеччині, з нафтопереробним заводом Ruhr Oel у Гельзенкірхені, який наразі належить BP.

  • Довжина трубопроводу: понад 50 км, включаючи 41 км переобладнаного газопроводу та 13 км нового будівництва.
  • Партнери проєкту: Evonik, BP, RWE, Nowega, OGE.
  • Мета проєкту: забезпечення промислових споживачів зеленим воднем для зниження викидів CO₂.
  • Фінансування: проєкт отримав підтримку в рамках ініціативи IPCEI Hy2Infra від федерального уряду Німеччини та Європейського Союзу.

Цей трубопровід є частиною ширшої ініціативи GET H2, яка передбачає створення національної водневої мережі, що з’єднає виробництво, транспортування та споживання зеленого водню в Німеччині та за її межами. Зокрема, планується будівництво електролізера потужністю 300 МВт у Лінгені, який забезпечуватиме виробництво зеленого водню з використанням відновлюваних джерел енергії.

У хімічному парку Marl Evonik також реалізує проєкти з виробництва зеленого метанолу та спеціалізованих хімікатів, використовуючи водень та CO₂. Ці ініціативи сприяють розвитку сталого виробництва та зменшенню вуглецевого сліду промисловості.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Hydrogen Insight, Quantum Commodity Intelligence, Fuel Cells Works, Renewables Now, Hydrogen Europe, Tank Storage Magazine, H2 View

Додаткові джерела інформації по темі:

OGE: GET H2 Nukleus
RWE: Hydrogen project GET H2
Marl Chemical Park

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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