Інвестиції в електромережі не встигають за зростанням попиту та відновлюваної енергетики

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Попри рекордне розширення відновлюваних джерел енергії та зростання споживання електроенергії, глобальні інвестиції в електромережі значно відстають, створюючи ризики для енергетичної стабільності у найближчому майбутньому.

Нерівномірне фінансування загрожує переходу до чистої енергетики

Упродовж останніх років у світі щорічно витрачається близько 400 мільярдів доларів США на розвиток електричних мереж, тоді як на спорудження генерувальних потужностей – приблизно 1 трильйон доларів США. Це свідчить про дисбаланс у фінансуванні, який може стати перешкодою для подальшого енергетичного переходу.

  • Інвестиції в мережі становлять лише 40% від витрат на генерацію, тоді як для ефективної інтеграції ВДЕ вони мають бути співставними.
  • Основні бар’єри: тривалі дозвільні процедури, дефіцит трансформаторів і кабелів, а також фінансова нестабільність енергокомпаній у країнах, що розвиваються.
  • Ці чинники уповільнюють розширення та модернізацію мереж, необхідних для надійного та стійкого енергопостачання.

Незбалансоване фінансування інфраструктури електропередачі створює ризик сповільнення декарбонізації в глобальному масштабі

Висновки для України та світу

Україна, як і більшість країн Європи, нарощує частку відновлюваної генерації. Проте без системного розвитку мережевої інфраструктури існує загроза перевантаження існуючих ліній та обмежень на підключення нових об’єктів. У глобальному контексті фінансова неспроможність частини енергетичних компаній країн, що розвиваються, загрожує подальшим затримкам у досягненні цілей сталого розвитку.

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA

Додаткові джерела інформації:
* IRENA
* World Bank – Energy Infrastructure

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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