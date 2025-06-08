Інвестиції в електромережі не встигають за зростанням попиту та відновлюваної енергетики

Попри рекордне розширення відновлюваних джерел енергії та зростання споживання електроенергії, глобальні інвестиції в електромережі значно відстають, створюючи ризики для енергетичної стабільності у найближчому майбутньому.
Нерівномірне фінансування загрожує переходу до чистої енергетики
Упродовж останніх років у світі щорічно витрачається близько 400 мільярдів доларів США на розвиток електричних мереж, тоді як на спорудження генерувальних потужностей – приблизно 1 трильйон доларів США. Це свідчить про дисбаланс у фінансуванні, який може стати перешкодою для подальшого енергетичного переходу.
- Інвестиції в мережі становлять лише 40% від витрат на генерацію, тоді як для ефективної інтеграції ВДЕ вони мають бути співставними.
- Основні бар’єри: тривалі дозвільні процедури, дефіцит трансформаторів і кабелів, а також фінансова нестабільність енергокомпаній у країнах, що розвиваються.
- Ці чинники уповільнюють розширення та модернізацію мереж, необхідних для надійного та стійкого енергопостачання.
Незбалансоване фінансування інфраструктури електропередачі створює ризик сповільнення декарбонізації в глобальному масштабі
Висновки для України та світу
Україна, як і більшість країн Європи, нарощує частку відновлюваної генерації. Проте без системного розвитку мережевої інфраструктури існує загроза перевантаження існуючих ліній та обмежень на підключення нових об’єктів. У глобальному контексті фінансова неспроможність частини енергетичних компаній країн, що розвиваються, загрожує подальшим затримкам у досягненні цілей сталого розвитку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA
Додаткові джерела інформації:
* IRENA
* World Bank – Energy Infrastructure