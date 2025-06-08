Біопаливо для авіації: ринок SAF стає драйвером енергетичної трансформації транспорту

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , ,

Біопаливо для авіації: ринок SAF стає драйвером енергетичної трансформації транспорту

Ринок сталого авіаційного пального (SAF) поступово переходить із нішевого на комерційний рівень завдяки посиленню екологічних норм, розвитку логістики і потребам у стабільному постачанні пального на фоні енергетичної трансформації світових перевезень.

SAF — нова вісь у глобальних перевезеннях

У період з 2024 до 2030 року світовий ринок авіаційного біопального зросте з **38,7 млрд доларів до 48,8 млрд доларів США** з середньорічним темпом у **3,9%**, за даними *Research and Markets*.

Цей стрибок відображає **глибоке переплетення транспортної, енергетичної та аграрної політики**, що фокусуються на декарбонізації.

  • Гідрооброблені ефіри та жирні кислоти (HEFA) залишаються найпотужнішим сегментом, із прогнозованим обсягом **18 млрд дол. США до 2030 року** (CAGR 3,2%).
  • Сегмент **гідрообробленої рослинної олії (HVO)** демонструє ще вищий приріст у **4,1% CAGR**.
  • США вже мають ринок у **10,6 млрд доларів**, тоді як **Китай** може зрости на **7% CAGR** — до **9,8 млрд доларів до 2030 року**.

Регуляторні рамки формують попит

Глобальні програми, зокрема CORSIA від ІСАО та RefuelEU від Євросоюзу, встановлюють **вимоги до скорочення викидів протягом життєвого циклу пального та зобов’язання до частки SAF у загальному обсязі пального**. У відповідь:

  • Авіакомпанії, аеропорти та постачальники пального адаптують інфраструктуру до SAF.
  • Посилюється роль **ESG-цілей**, **торгівлі вуглецевими квотами** та **механізмів компенсації викидів**.

SAF: транспортна стратегія та логістичні переваги

Ключовою цінністю SAF у перевезеннях є **можливість локального виробництва з використанням місцевої сировини** — використаної кулінарної олії, сільськогосподарських решток, муніципальних відходів та енергетичних культур.

  • Зменшення залежності від нафти та підвищення енергетичної безпеки через регіоналізацію ланцюгів постачання.
  • Індустріальна політика все частіше охоплює SAF як елемент створення робочих місць, розвитку села та інновацій у циркулярній економіці.

SAF вже не є альтернативою — це інструмент довгострокового операційного та репутаційного виживання галузі

Висновки

SAF стає ключовим інструментом для **поєднання амбіцій з декарбонізації з реальністю транспорту**. Його здатність інтегруватися у наявну інфраструктуру робить його привабливим як для авіації, так і для сегментів перевезення пального, які прагнуть знизити вуглецевий слід.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Research and Markets
Додаткові джерела інформації: ICAO CORSIA, RefuelEU Aviation

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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