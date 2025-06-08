Біопаливо для авіації: ринок SAF стає драйвером енергетичної трансформації транспорту

Ринок сталого авіаційного пального (SAF) поступово переходить із нішевого на комерційний рівень завдяки посиленню екологічних норм, розвитку логістики і потребам у стабільному постачанні пального на фоні енергетичної трансформації світових перевезень.

SAF — нова вісь у глобальних перевезеннях

У період з 2024 до 2030 року світовий ринок авіаційного біопального зросте з **38,7 млрд доларів до 48,8 млрд доларів США** з середньорічним темпом у **3,9%**, за даними *Research and Markets*.

Цей стрибок відображає **глибоке переплетення транспортної, енергетичної та аграрної політики**, що фокусуються на декарбонізації.

Гідрооброблені ефіри та жирні кислоти (HEFA) залишаються найпотужнішим сегментом, із прогнозованим обсягом **18 млрд дол. США до 2030 року** (CAGR 3,2%).

залишаються найпотужнішим сегментом, із прогнозованим обсягом **18 млрд дол. США до 2030 року** (CAGR 3,2%). Сегмент **гідрообробленої рослинної олії (HVO)** демонструє ще вищий приріст у **4,1% CAGR**.

США вже мають ринок у **10,6 млрд доларів**, тоді як **Китай** може зрости на **7% CAGR** — до **9,8 млрд доларів до 2030 року**.

Регуляторні рамки формують попит

Глобальні програми, зокрема CORSIA від ІСАО та RefuelEU від Євросоюзу, встановлюють **вимоги до скорочення викидів протягом життєвого циклу пального та зобов’язання до частки SAF у загальному обсязі пального**. У відповідь:

Авіакомпанії, аеропорти та постачальники пального адаптують інфраструктуру до SAF.

Посилюється роль **ESG-цілей**, **торгівлі вуглецевими квотами** та **механізмів компенсації викидів**.

SAF: транспортна стратегія та логістичні переваги

Ключовою цінністю SAF у перевезеннях є **можливість локального виробництва з використанням місцевої сировини** — використаної кулінарної олії, сільськогосподарських решток, муніципальних відходів та енергетичних культур.

Зменшення залежності від нафти та підвищення енергетичної безпеки через регіоналізацію ланцюгів постачання.

та через регіоналізацію ланцюгів постачання. Індустріальна політика все частіше охоплює SAF як елемент створення робочих місць, розвитку села та інновацій у циркулярній економіці.

SAF вже не є альтернативою — це інструмент довгострокового операційного та репутаційного виживання галузі

Висновки

SAF стає ключовим інструментом для **поєднання амбіцій з декарбонізації з реальністю транспорту**. Його здатність інтегруватися у наявну інфраструктуру робить його привабливим як для авіації, так і для сегментів перевезення пального, які прагнуть знизити вуглецевий слід.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Research and Markets

Додаткові джерела інформації: ICAO CORSIA, RefuelEU Aviation