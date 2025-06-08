Біопаливо для авіації: ринок SAF стає драйвером енергетичної трансформації транспорту

Ринок сталого авіаційного пального (SAF) поступово переходить із нішевого на комерційний рівень завдяки посиленню екологічних норм, розвитку логістики і потребам у стабільному постачанні пального на фоні енергетичної трансформації світових перевезень.
SAF — нова вісь у глобальних перевезеннях
У період з 2024 до 2030 року світовий ринок авіаційного біопального зросте з **38,7 млрд доларів до 48,8 млрд доларів США** з середньорічним темпом у **3,9%**, за даними *Research and Markets*.
Цей стрибок відображає **глибоке переплетення транспортної, енергетичної та аграрної політики**, що фокусуються на декарбонізації.
- Гідрооброблені ефіри та жирні кислоти (HEFA) залишаються найпотужнішим сегментом, із прогнозованим обсягом **18 млрд дол. США до 2030 року** (CAGR 3,2%).
- Сегмент **гідрообробленої рослинної олії (HVO)** демонструє ще вищий приріст у **4,1% CAGR**.
- США вже мають ринок у **10,6 млрд доларів**, тоді як **Китай** може зрости на **7% CAGR** — до **9,8 млрд доларів до 2030 року**.
Регуляторні рамки формують попит
Глобальні програми, зокрема CORSIA від ІСАО та RefuelEU від Євросоюзу, встановлюють **вимоги до скорочення викидів протягом життєвого циклу пального та зобов’язання до частки SAF у загальному обсязі пального**. У відповідь:
- Авіакомпанії, аеропорти та постачальники пального адаптують інфраструктуру до SAF.
- Посилюється роль **ESG-цілей**, **торгівлі вуглецевими квотами** та **механізмів компенсації викидів**.
SAF: транспортна стратегія та логістичні переваги
Ключовою цінністю SAF у перевезеннях є **можливість локального виробництва з використанням місцевої сировини** — використаної кулінарної олії, сільськогосподарських решток, муніципальних відходів та енергетичних культур.
- Зменшення залежності від нафти та підвищення енергетичної безпеки через регіоналізацію ланцюгів постачання.
- Індустріальна політика все частіше охоплює SAF як елемент створення робочих місць, розвитку села та інновацій у циркулярній економіці.
SAF вже не є альтернативою — це інструмент довгострокового операційного та репутаційного виживання галузі
Висновки
SAF стає ключовим інструментом для **поєднання амбіцій з декарбонізації з реальністю транспорту**. Його здатність інтегруватися у наявну інфраструктуру робить його привабливим як для авіації, так і для сегментів перевезення пального, які прагнуть знизити вуглецевий слід.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Research and Markets
Додаткові джерела інформації: ICAO CORSIA, RefuelEU Aviation