Китай і Індія схвалили рекордні обсяги нових вугільних електростанцій

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Китай і Індія схвалили рекордні обсяги нових вугільних електростанцій

Китай та Індія у 2024 році схвалили спорудження понад 110 ГВт нових вугільних потужностей, що стало найвищим глобальним показником з 2015 року. Водночас розвинені економіки вперше не замовили жодної нової парової турбіни для вугільної генерації.

Зростаюче споживання електроенергії та страхи щодо її безпеки – рушійна сила вугільного ренесансу

У 2024 році Китай схвалив будівництво майже **100 ГВт нових вугільних електростанцій**, а Індія — ще **15 ГВт**, демонструючи курс на забезпечення *електроенергетичної стабільності* попри глобальні кліматичні цілі. Це підняло **глобальні обсяги схвалень до найвищого рівня з 2015 року**.

  • Китай продовжує будівництво вугільних станцій як частину своєї стратегії стабілізації енергосистеми — попри значні інвестиції у відновлювану енергетику.
  • Індія додає 15 ГВт нових потужностей для покриття стрімкого зростання попиту на електроенергію у промисловості та житловому секторі.
  • Ці схвалення зумовлені побоюваннями перебоїв із постачанням електроенергії, особливо під час пікових навантажень та нестабільності відновлюваних джерел.
  • Уперше з початку спостережень у 2024 році розвинені країни не замовили жодної нової парової турбіни для вугільної генерації.

У 2024 році Китай схвалив майже 100 ГВт нових вугільних потужностей — це найвищий темп за останнє десятиліття

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA, Carbon Brief
Додаткові джерела інформації: Global Energy Monitor, Energy China Forum

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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