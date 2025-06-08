Китай і Індія схвалили рекордні обсяги нових вугільних електростанцій

Китай та Індія у 2024 році схвалили спорудження понад 110 ГВт нових вугільних потужностей, що стало найвищим глобальним показником з 2015 року. Водночас розвинені економіки вперше не замовили жодної нової парової турбіни для вугільної генерації.
Зростаюче споживання електроенергії та страхи щодо її безпеки – рушійна сила вугільного ренесансу
У 2024 році Китай схвалив будівництво майже **100 ГВт нових вугільних електростанцій**, а Індія — ще **15 ГВт**, демонструючи курс на забезпечення *електроенергетичної стабільності* попри глобальні кліматичні цілі. Це підняло **глобальні обсяги схвалень до найвищого рівня з 2015 року**.
- Китай продовжує будівництво вугільних станцій як частину своєї стратегії стабілізації енергосистеми — попри значні інвестиції у відновлювану енергетику.
- Індія додає 15 ГВт нових потужностей для покриття стрімкого зростання попиту на електроенергію у промисловості та житловому секторі.
- Ці схвалення зумовлені побоюваннями перебоїв із постачанням електроенергії, особливо під час пікових навантажень та нестабільності відновлюваних джерел.
- Уперше з початку спостережень у 2024 році розвинені країни не замовили жодної нової парової турбіни для вугільної генерації.
У 2024 році Китай схвалив майже 100 ГВт нових вугільних потужностей — це найвищий темп за останнє десятиліття
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA, Carbon Brief
Додаткові джерела інформації: Global Energy Monitor, Energy China Forum