Сенат США просуває законопроєкт на підтримку фермерів, що використовують пропан

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Сенат США просуває законопроєкт на підтримку фермерів, що використовують пропан

Ініціатива покликана покращити інфраструктуру для зберігання пропану, який залишається ключовим паливом для аграрного сектору, зокрема для сушіння зерна та обігріву тваринницьких приміщень.

Розширення кредитної програми на сховища пропану

Американські сенатори Джоні Ернст (республіканка, Айова) та Емі Клобушар (демократка, Міннесота) запропонували законопроєкт GRAIN DRY Act, який передбачає включення сховищ пропану до переліку об’єктів, що підлягають фінансуванню через Програму кредитування на будівництво фермерських сховищ (Farm Storage Facility Loan Program).

  • Пропан є ключовим енергоресурсом для аграріїв США, що використовується для сушіння зерна, обігріву тваринницьких приміщень та живлення сільгоспобладнання.
  • Через зростання витрат та проблеми з ланцюгами постачання, надійний доступ до пропану став менш передбачуваним, що підвищує важливість локальних сховищ.
  • Наразі пропан не включено до переліку продуктів, що підлягають фінансуванню за діючою програмою, попри те, що понад 80% сушарок зерна працюють саме на пропані.

«Мій законопроєкт GRAIN DRY Act надасть фермерам інструменти для створення сховищ пропану на фермах, забезпечуючи гнучкість і впевненість під час збирання врожаю та в зимовий період», — зазначила сенаторка Ернст.

«Ми щиро вдячні сенаторам Ернст і Клобушар за цю ініціативу. Пропан залишається важливим джерелом енергії на фермах Америки. Цей закон дозволить аграріям інвестувати в додаткове зберігання пального через кредити з низькими ставками», — прокоментував Стів Каминські, президент Національної асоціації пропану США.

Значення для транспортування та сховищ нафтопродуктів

Хоча ініціатива зосереджена на пропані, її імплементація створює прецедент для ширшого розширення інфраструктури зберігання нафтопродуктів в аграрному секторі, з можливістю подальшого поширення програми на інші види пального, що використовуються в сільському господарстві.

Джерело: Terminal
За матеріалами: LiquidFuels.org
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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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