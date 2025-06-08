Сенат США просуває законопроєкт на підтримку фермерів, що використовують пропан

Ініціатива покликана покращити інфраструктуру для зберігання пропану, який залишається ключовим паливом для аграрного сектору, зокрема для сушіння зерна та обігріву тваринницьких приміщень.
Розширення кредитної програми на сховища пропану
Американські сенатори Джоні Ернст (республіканка, Айова) та Емі Клобушар (демократка, Міннесота) запропонували законопроєкт GRAIN DRY Act, який передбачає включення сховищ пропану до переліку об’єктів, що підлягають фінансуванню через Програму кредитування на будівництво фермерських сховищ (Farm Storage Facility Loan Program).
- Пропан є ключовим енергоресурсом для аграріїв США, що використовується для сушіння зерна, обігріву тваринницьких приміщень та живлення сільгоспобладнання.
- Через зростання витрат та проблеми з ланцюгами постачання, надійний доступ до пропану став менш передбачуваним, що підвищує важливість локальних сховищ.
- Наразі пропан не включено до переліку продуктів, що підлягають фінансуванню за діючою програмою, попри те, що понад 80% сушарок зерна працюють саме на пропані.
«Мій законопроєкт GRAIN DRY Act надасть фермерам інструменти для створення сховищ пропану на фермах, забезпечуючи гнучкість і впевненість під час збирання врожаю та в зимовий період», — зазначила сенаторка Ернст.
«Ми щиро вдячні сенаторам Ернст і Клобушар за цю ініціативу. Пропан залишається важливим джерелом енергії на фермах Америки. Цей закон дозволить аграріям інвестувати в додаткове зберігання пального через кредити з низькими ставками», — прокоментував Стів Каминські, президент Національної асоціації пропану США.
Значення для транспортування та сховищ нафтопродуктів
Хоча ініціатива зосереджена на пропані, її імплементація створює прецедент для ширшого розширення інфраструктури зберігання нафтопродуктів в аграрному секторі, з можливістю подальшого поширення програми на інші види пального, що використовуються в сільському господарстві.
Джерело: Terminal
За матеріалами: LiquidFuels.org
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