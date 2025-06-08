FuelEU відкриває нові логістичні можливості для біоетанолу: ставка на e-метанол

Європейське регулювання в морському транспорті створює попит на e-метанол, відкриваючи перспективи для постачання синтетичного палива з США до ЄС залізничним і морським шляхом — без залежності від складного процесу погодження трубопроводів.
Логістичний потенціал біоетанолу через e-метанол
Очікуване зростання світового попиту на біопаливо на 23% до 2028 року, згідно з Міжнародним енергетичним агентством (IEA), відкриває нові можливості для американських виробників етанолу. Але на фоні поширення електромобілів у США, зростає потреба у диверсифікації джерел доходів та логістичних рішень для транспортування нових видів палива.
- Виробники етанолу на Середньому Заході США активно розглядають можливість перетворення біогенного CO₂ на e-метанол, цінний морський паливний ресурс.
- На відміну від складних процедур з трубопроводами, e-метанол можна транспортувати залізницею, що дозволяє уникнути багаторічних узгоджень між штатами.
- Реалізація таких логістичних рішень робить постачання палива більш гнучким, швидким і комерційно привабливим.
Регуляторна підтримка з боку Європи
1 січня 2025 року в ЄС набуло чинності регулювання FuelEU Maritime, що вимагає зменшення інтенсивності викидів парникових газів у морських перевезеннях:
- Зниження на 6% до 2030 року (від рівня 2020 року).
- Цільове скорочення — 80% до 2050 року.
- З 2034 року — обов’язкове використання 2% від загального обсягу пального з відновлюваних джерел неорганічного походження (RFNBO).
Це відкриває можливості для імпорту e-метанолу з США, особливо враховуючи вже наявні залізничні й морські канали постачання нафтопродуктів. Відомі судноплавні компанії, як Maersk, вже проводять переобладнання своїх контейнеровозів на двопаливні двигуни з можливістю використання метанолу.
Maersk завершив переобладнання судна Maersk Halifax на e-метанол, скоротивши викиди CO₂ на 90%
Модульна побудова заводів: швидше, дешевше, масштабованіше
Worley у співпраці з Topsoe запропонували модульну модель будівництва заводів з e-метанолу, що:
- дозволяє запускати об’єкти потужністю до 600 тонн/день у стислий термін;
- зменшує витрати завдяки стандартизованим технічним рішенням;
- забезпечує гнучкість адаптації під конкретний майданчик — лише через локальні будівельні та безпекові вимоги.
Такі підходи вже успішно протестовані в Південній Америці й на Близькому Сході. Аналогічно можна швидко розгорнути виробництво стійкого авіаційного пального на основі етанолу. Але вже зараз для американських виробників єтанолу вигідною є ставка на морський e-метанол.
Висновки: шанс на новий тип постачання
Виробникам етанолу варто розглянути нову логістику:
- перехід до виробництва e-метанолу;
- замість трубопроводів — залізничні та морські перевезення;
- орієнтація на експорт до ЄС, де діють конкретні екологічні вимоги до морського транспорту.
З огляду на значне зростання попиту на e-метанол та його логістичну гнучкість, галузь постачання нафтопродуктів отримує ще один перспективний напрям розвитку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: ethanolproducer.com, Biofuels News
Додаткові джерела інформації: IEA – Biofuels Outlook, Maersk, Worley, Topsoe