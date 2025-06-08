FuelEU відкриває нові логістичні можливості для біоетанолу: ставка на e-метанол

Європейське регулювання в морському транспорті створює попит на e-метанол, відкриваючи перспективи для постачання синтетичного палива з США до ЄС залізничним і морським шляхом — без залежності від складного процесу погодження трубопроводів.

Логістичний потенціал біоетанолу через e-метанол

Очікуване зростання світового попиту на біопаливо на 23% до 2028 року, згідно з Міжнародним енергетичним агентством (IEA), відкриває нові можливості для американських виробників етанолу. Але на фоні поширення електромобілів у США, зростає потреба у диверсифікації джерел доходів та логістичних рішень для транспортування нових видів палива.

Виробники етанолу на Середньому Заході США активно розглядають можливість перетворення біогенного CO₂ на e-метанол , цінний морський паливний ресурс.

, цінний морський паливний ресурс. На відміну від складних процедур з трубопроводами, e-метанол можна транспортувати залізницею, що дозволяє уникнути багаторічних узгоджень між штатами.

Реалізація таких логістичних рішень робить постачання палива більш гнучким, швидким і комерційно привабливим.

Регуляторна підтримка з боку Європи

1 січня 2025 року в ЄС набуло чинності регулювання FuelEU Maritime, що вимагає зменшення інтенсивності викидів парникових газів у морських перевезеннях:

Зниження на 6% до 2030 року (від рівня 2020 року).

Цільове скорочення — 80% до 2050 року.

З 2034 року — обов’язкове використання 2% від загального обсягу пального з відновлюваних джерел неорганічного походження (RFNBO).

Це відкриває можливості для імпорту e-метанолу з США, особливо враховуючи вже наявні залізничні й морські канали постачання нафтопродуктів. Відомі судноплавні компанії, як Maersk, вже проводять переобладнання своїх контейнеровозів на двопаливні двигуни з можливістю використання метанолу.

Maersk завершив переобладнання судна Maersk Halifax на e-метанол, скоротивши викиди CO₂ на 90%

Модульна побудова заводів: швидше, дешевше, масштабованіше

Worley у співпраці з Topsoe запропонували модульну модель будівництва заводів з e-метанолу, що:

дозволяє запускати об’єкти потужністю до 600 тонн/день у стислий термін;

зменшує витрати завдяки стандартизованим технічним рішенням;

забезпечує гнучкість адаптації під конкретний майданчик — лише через локальні будівельні та безпекові вимоги.

Такі підходи вже успішно протестовані в Південній Америці й на Близькому Сході. Аналогічно можна швидко розгорнути виробництво стійкого авіаційного пального на основі етанолу. Але вже зараз для американських виробників єтанолу вигідною є ставка на морський e-метанол.

Висновки: шанс на новий тип постачання

Виробникам етанолу варто розглянути нову логістику:

перехід до виробництва e-метанолу;

замість трубопроводів — залізничні та морські перевезення ;

; орієнтація на експорт до ЄС, де діють конкретні екологічні вимоги до морського транспорту.

З огляду на значне зростання попиту на e-метанол та його логістичну гнучкість, галузь постачання нафтопродуктів отримує ще один перспективний напрям розвитку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: ethanolproducer.com, Biofuels News

Додаткові джерела інформації: IEA – Biofuels Outlook, Maersk, Worley, Topsoe