FuelEU відкриває нові логістичні можливості для біоетанолу: ставка на e-метанол

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

FuelEU відкриває нові логістичні можливості для біоетанолу: ставка на e-метанол

Європейське регулювання в морському транспорті створює попит на e-метанол, відкриваючи перспективи для постачання синтетичного палива з США до ЄС залізничним і морським шляхом — без залежності від складного процесу погодження трубопроводів.

Логістичний потенціал біоетанолу через e-метанол

Очікуване зростання світового попиту на біопаливо на 23% до 2028 року, згідно з Міжнародним енергетичним агентством (IEA), відкриває нові можливості для американських виробників етанолу. Але на фоні поширення електромобілів у США, зростає потреба у диверсифікації джерел доходів та логістичних рішень для транспортування нових видів палива.

  • Виробники етанолу на Середньому Заході США активно розглядають можливість перетворення біогенного CO₂ на e-метанол, цінний морський паливний ресурс.
  • На відміну від складних процедур з трубопроводами, e-метанол можна транспортувати залізницею, що дозволяє уникнути багаторічних узгоджень між штатами.
  • Реалізація таких логістичних рішень робить постачання палива більш гнучким, швидким і комерційно привабливим.

Регуляторна підтримка з боку Європи

1 січня 2025 року в ЄС набуло чинності регулювання FuelEU Maritime, що вимагає зменшення інтенсивності викидів парникових газів у морських перевезеннях:

  • Зниження на 6% до 2030 року (від рівня 2020 року).
  • Цільове скорочення — 80% до 2050 року.
  • З 2034 року — обов’язкове використання 2% від загального обсягу пального з відновлюваних джерел неорганічного походження (RFNBO).

Це відкриває можливості для імпорту e-метанолу з США, особливо враховуючи вже наявні залізничні й морські канали постачання нафтопродуктів. Відомі судноплавні компанії, як Maersk, вже проводять переобладнання своїх контейнеровозів на двопаливні двигуни з можливістю використання метанолу.

Maersk завершив переобладнання судна Maersk Halifax на e-метанол, скоротивши викиди CO₂ на 90%

Модульна побудова заводів: швидше, дешевше, масштабованіше

Worley у співпраці з Topsoe запропонували модульну модель будівництва заводів з e-метанолу, що:

  • дозволяє запускати об’єкти потужністю до 600 тонн/день у стислий термін;
  • зменшує витрати завдяки стандартизованим технічним рішенням;
  • забезпечує гнучкість адаптації під конкретний майданчик — лише через локальні будівельні та безпекові вимоги.

Такі підходи вже успішно протестовані в Південній Америці й на Близькому Сході. Аналогічно можна швидко розгорнути виробництво стійкого авіаційного пального на основі етанолу. Але вже зараз для американських виробників єтанолу вигідною є ставка на морський e-метанол.

Висновки: шанс на новий тип постачання

Виробникам етанолу варто розглянути нову логістику:

  • перехід до виробництва e-метанолу;
  • замість трубопроводів — залізничні та морські перевезення;
  • орієнтація на експорт до ЄС, де діють конкретні екологічні вимоги до морського транспорту.

З огляду на значне зростання попиту на e-метанол та його логістичну гнучкість, галузь постачання нафтопродуктів отримує ще один перспективний напрям розвитку.

Джерело: Terminal
За матеріалами: ethanolproducer.comBiofuels News
Додаткові джерела інформації: IEA – Biofuels Outlook, Maersk, Worley, Topsoe

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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