Виробництво біодизелю та відновлюваного дизелю в США впало через низьку прибутковість і податкову невизначеність

У першому кварталі 2025 року виробництво біодизелю та відновлюваного дизельного пального у США суттєво скоротилось. Причиною стали збитки виробників, невизначеність із федеральними податковими пільгами та низька маржинальність.
Втрата імпульсу: галузь відновлюваних дизельних палив шукає рівновагу
- Виробництво біодизелю в США у січні 2025 року знизилось до 60 тис. барелів на добу, що є найнижчим показником з січня 2015 року та на 40% нижче за рівень січня 2024 року.
- Середньоквартальне виробництво біодизелю у 1 кварталі 2025 року склало близько 70 тис. барелів/день, що на понад 30% менше ніж у першому кварталі 2024 року.
- Виробництво відновлюваного дизельного пального склало в середньому 170 тис. барелів на добу у 1 кварталі, що на 12% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
- У порівнянні з IV кварталом 2024 року, коли потужності були співставними, виробництво відновлюваного дизелю скоротилось майже на 25%.
Причинами скорочення стали:
- Низька прибутковість у секторі – компанії Diamond Green Diesel, Phillips 66 і Marathon зафіксували операційні збитки від виробництва відновлюваного дизелю.
- Невизначеність із податковими пільгами – перехід з фіксованої $1/галон податкової знижки на систему Section 45Z Clean Fuel Production Credit затримався, що призвело до тимчасового зупинення виробництва.
- Негативні маржі на ринку біодизелю, згідно з галузевими аналітиками.
Попри складнощі, аналітики прогнозують часткове відновлення:
- Виробництво відновлюваного дизелю у 2025 році зросте на близько 5% завдяки збільшенню виробничих потужностей.
- Виробництво біодизелю у 2025 році буде на 15% нижчим порівняно з 2024 роком через слабкий старт року та ймовірне закриття малорентабельних підприємств.
Це скорочення обсягів виробництва пояснюється низькою прибутковістю та відкладеною реалізацією нових податкових стимулів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: U.S. Energy Information Administration – Petroleum Supply Monthly,
EIA Short-Term Energy Outlook
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