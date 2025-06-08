Виробництво біодизелю та відновлюваного дизелю в США впало через низьку прибутковість і податкову невизначеність

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Виробництво біодизелю та відновлюваного дизелю в США впало через низьку прибутковість і податкову невизначеність

У першому кварталі 2025 року виробництво біодизелю та відновлюваного дизельного пального у США суттєво скоротилось. Причиною стали збитки виробників, невизначеність із федеральними податковими пільгами та низька маржинальність.

Втрата імпульсу: галузь відновлюваних дизельних палив шукає рівновагу

  • Виробництво біодизелю в США у січні 2025 року знизилось до 60 тис. барелів на добу, що є найнижчим показником з січня 2015 року та на 40% нижче за рівень січня 2024 року.
  • Середньоквартальне виробництво біодизелю у 1 кварталі 2025 року склало близько 70 тис. барелів/день, що на понад 30% менше ніж у першому кварталі 2024 року.
  • Виробництво відновлюваного дизельного пального склало в середньому 170 тис. барелів на добу у 1 кварталі, що на 12% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
  • У порівнянні з IV кварталом 2024 року, коли потужності були співставними, виробництво відновлюваного дизелю скоротилось майже на 25%.

Причинами скорочення стали:

  • Низька прибутковість у секторі – компанії Diamond Green Diesel, Phillips 66 і Marathon зафіксували операційні збитки від виробництва відновлюваного дизелю.
  • Невизначеність із податковими пільгами – перехід з фіксованої $1/галон податкової знижки на систему Section 45Z Clean Fuel Production Credit затримався, що призвело до тимчасового зупинення виробництва.
  • Негативні маржі на ринку біодизелю, згідно з галузевими аналітиками.

Попри складнощі, аналітики прогнозують часткове відновлення:

  • Виробництво відновлюваного дизелю у 2025 році зросте на близько 5% завдяки збільшенню виробничих потужностей.
  • Виробництво біодизелю у 2025 році буде на 15% нижчим порівняно з 2024 роком через слабкий старт року та ймовірне закриття малорентабельних підприємств.

Це скорочення обсягів виробництва пояснюється низькою прибутковістю та відкладеною реалізацією нових податкових стимулів.

Джерело: Terminal
За матеріалами: U.S. Energy Information Administration – Petroleum Supply Monthly,
EIA Short-Term Energy Outlook
Додаткові джерела інформації:

EIA Biofuels Data

U.S. EPA Renewable Fuel Standard

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(Всего статей: 91)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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