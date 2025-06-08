Галузь викопного палива об’єднується з водневою: сотні компаній вимагають збереження податкових пільг 45V у США

Понад 200 компаній та галузевих організацій США, серед яких — гравці ринку нафтопродуктів, закликали Сенат зберегти податкову пільгу 45V на виробництво чистого водню. Її скасування може знищити багатомільярдні інвестиції, логістичну інфраструктуру та загрожує втратою позицій перед Китаєм.

Позиція учасників ринку: «Не можна згортати стимулювання»

У відкритому листі, адресованому лідеру більшості Сенату США Джону Тюну та голові фінансового комітету Майку Крейпо, підписанти вимагають залишити чинною дату старту будівництва для отримання податкової пільги 45V принаймні до 31 грудня 2029 року.

Податкова пільга 45V дозволяє отримувати до $3 за кілограм водню, виробленого з низьким вуглецевим слідом.

дозволяє отримувати до $3 за кілограм водню, виробленого з низьким вуглецевим слідом. Нинішня ініціатива Сенату передбачає скорочення терміну дії цієї пільги до кінця 2025 року, що фактично зупиняє реалізацію більшості проєктів.

Загальна сума інвестицій , що перебуває під загрозою, становить десятки мільярдів доларів, зокрема понад $40 млрд у Техасі та Луїзіані.

, що перебуває під загрозою, становить десятки мільярдів доларів, зокрема понад $40 млрд у Техасі та Луїзіані. Скасування стимулів може дестабілізувати логістичні ланцюги транспортування водню, особливо в регіонах з уже підписаними контрактаціями.

Нафта і водень: спільний фронт

Цей лист підписали не лише «зелені» асоціації, а й лобісти викопного палива, серед яких:

American Petroleum Institute

American Gas Association

Fuel Cell and Hydrogen Energy Association

Вони розглядають 45V як інструмент підтримки *блакитного водню*, який виробляється з використанням викопного палива з вловлюванням вуглецю.

«У разі скасування податкової пільги, інвестиції покинуть США і перемістяться до інших країн», — йдеться в листі.

Конкуренція з Китаєм і ризик втрати лідерства

У документі наголошується, що:

Китай за останні 4 роки збільшив частку у глобальному виробництві водневих технологій з 10% до 60% .

. Китай послідовно підтримує свою водневу інфраструктуру, на відміну від США, де стратегія наразі переглядається.

Затверджені регіональні водневі хаби у США отримали приватні інвестиції в обсязі $4–5 млрд кожен.

Вплив на транспортну та енергетичну інфраструктуру

Від скасування пільги найбільше постраждають логістичні центри, інфраструктура водневих хабів і транспортні проєкти. Це, своєю чергою, торкнеться і постачання нафтопродуктів, що передбачають інтеграцію з водневою логістикою у низці штатів.

«Щонайменше до 2029 року потрібно зберегти умови для старту будівництва, інакше США втратить десятки тисяч робочих місць», — підсумували автори звернення.

За матеріалами: Hydrogen Insight

Додаткові джерела інформації:

Повний перелік підписантів листа

До звернення долучилися понад 200 компаній та організацій, зокрема:

American Petroleum Institute

American Gas Association

Fuel Cell and Hydrogen Energy Association

American Chemistry Council

Business Council for Sustainable Energy

California Hydrogen Business Council

Center for Houston’s Future

Clean Hydrogen Future Coalition

Green Hydrogen Coalition

Hydrogen Fuel Cell Bus Council

Plug Power Inc.

DuPont

ENGIE North America

Infinium

Honeywell International

Toyota Motor North America

Siemens Energy, Inc.

Air Liquide USA LLC

174 Power Global

Exolum

Port of Long Beach

Port of Seattle

University of Washington

Повний список доступний у вихідному матеріалі або за запитом редакції.