Айова масово розширює інфраструктуру постачання E15: понад 90 нових АЗС за один етап фінансування

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Айова масово розширює інфраструктуру постачання E15: понад 90 нових АЗС за один етап фінансування

Айовська програма розвитку інфраструктури відновлюваного палива встановила рекорд: 91 новий об’єкт отримає гранти на встановлення обладнання для E15. Загальний обсяг фінансування у 2025 фінансовому році перевищив \$11 млн.

Переваги для постачання та транспортування палива

  • Більше $1 млн спрямовано на 91 АЗС штату Айова у рамках останнього етапу фінансування поточного бюджетного року.
  • Загалом 388 проєктів E15 і 39 біодизельних отримали підтримку у 2025 фінансовому році, що стало рекордом для програми RFIP.
  • Починаючи з 1 липня 2024 року, ці інвестиції стали ключовим чинником у розбудові інфраструктури для постачання біопального палива в регіоні.

«Ці інвестиції — перемога для водіїв, фермерів і продавців пального Айови», — заявив Монте Шоу, виконавчий директор Iowa Renewable Fuels Association.

Державна підтримка стимулює приватні інвестиції

  • Вкладені державні кошти стимулювали мільйони доларів приватних інвестицій, що дозволяє швидко масштабувати продаж вищих сумішей біопального, таких як E15 і E85.
  • Від старту програми RFIP розподілено понад $59 млн держаних грантів для підтримки етанольної та біодизельної інфраструктури.
  • Наразі понад сотня автозаправок у штаті пропонує споживачам екологічно чисті місцеві види пального.

Законодавча база забезпечує стабільність ініціативи

  • Уряд штату виділив додаткові $10 млн на програму на наступний фінансовий рік.
  • Штатна ініціатива — стандарт доступу до E15 — успішно реалізується й набуде чинності з 1 січня 2026 року.
  • Більшість витрат на модернізацію АЗС покриваються коштом грантів RFIP, що робить впровадження E15 вигідним для бізнесу.

«За неповні три роки E15 з рідкісного продукту перетворився на доступне пальне для більшості мешканців Айови», — підсумував Шоу.

Порівняння цін:

Вид пального Ціна, $/галон Різниця від Regular
Regular 2.923
E15 ~2.85 −$0.07 (-2.4%)
E85 ~2.26–2.29 −$0.63–0.66 (~−21%)

Висновки:

  • E15 коштує трохи дешевше за звичайний бензин – близько 2‑3% заощадження.

  • E85 заощаджує значно більше — приблизно на 20 % дешевше за Regular.

  • Економія залежить від типа двигуна – для повнопривідних авто  споживанням пального (FFV) E85 може бути суттєво вигіднішим.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Iowa Renewable Fuels Association e85prices.com
Додаткові джерела інформації: Iowa Department of Agriculture, Office of the Governor of Iowa

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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