Айова масово розширює інфраструктуру постачання E15: понад 90 нових АЗС за один етап фінансування

Айовська програма розвитку інфраструктури відновлюваного палива встановила рекорд: 91 новий об’єкт отримає гранти на встановлення обладнання для E15. Загальний обсяг фінансування у 2025 фінансовому році перевищив \$11 млн.
Переваги для постачання та транспортування палива
- Більше $1 млн спрямовано на 91 АЗС штату Айова у рамках останнього етапу фінансування поточного бюджетного року.
- Загалом 388 проєктів E15 і 39 біодизельних отримали підтримку у 2025 фінансовому році, що стало рекордом для програми RFIP.
- Починаючи з 1 липня 2024 року, ці інвестиції стали ключовим чинником у розбудові інфраструктури для постачання біопального палива в регіоні.
«Ці інвестиції — перемога для водіїв, фермерів і продавців пального Айови», — заявив Монте Шоу, виконавчий директор Iowa Renewable Fuels Association.
Державна підтримка стимулює приватні інвестиції
- Вкладені державні кошти стимулювали мільйони доларів приватних інвестицій, що дозволяє швидко масштабувати продаж вищих сумішей біопального, таких як E15 і E85.
- Від старту програми RFIP розподілено понад $59 млн держаних грантів для підтримки етанольної та біодизельної інфраструктури.
- Наразі понад сотня автозаправок у штаті пропонує споживачам екологічно чисті місцеві види пального.
Законодавча база забезпечує стабільність ініціативи
- Уряд штату виділив додаткові $10 млн на програму на наступний фінансовий рік.
- Штатна ініціатива — стандарт доступу до E15 — успішно реалізується й набуде чинності з 1 січня 2026 року.
- Більшість витрат на модернізацію АЗС покриваються коштом грантів RFIP, що робить впровадження E15 вигідним для бізнесу.
«За неповні три роки E15 з рідкісного продукту перетворився на доступне пальне для більшості мешканців Айови», — підсумував Шоу.
Порівняння цін:
|Вид пального
|Ціна, $/галон
|Різниця від Regular
|Regular
|2.923
|—
|E15
|~2.85
|−$0.07 (-2.4%)
|E85
|~2.26–2.29
|−$0.63–0.66 (~−21%)
Висновки:
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E15 коштує трохи дешевше за звичайний бензин – близько 2‑3% заощадження.
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E85 заощаджує значно більше — приблизно на 20 % дешевше за Regular.
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Економія залежить від типа двигуна – для повнопривідних авто споживанням пального (FFV) E85 може бути суттєво вигіднішим.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Iowa Renewable Fuels Association e85prices.com
Додаткові джерела інформації: Iowa Department of Agriculture, Office of the Governor of Iowa