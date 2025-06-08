У США знижуються ціни на бензин і дизель: вплив на логістику та структуру постачання

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

У США знижуються ціни на бензин і дизель: вплив на логістику та структуру постачання

Ціни на бензин і дизельне пальне у США демонструють стійке зниження протягом останніх тижнів, що може мати довгострокові наслідки для логістики й перевезення нафтопродуктів. За оновленими даними Управління енергетичної інформації США (EIA), як вартість пального, так і його складові структури зазнали помітних змін.

Тенденція до зниження: ключові дані

  • Середня ціна бензину у США станом на 2 червня склала $3,127 за галон, що на 0,389 долара нижче у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
  • Середня ціна дизельного пального знизилась до $3,451 за галон, тобто на 0,275 долара менше, ніж торік.
  • Найвищі ціни фіксувалися на Західному узбережжі США:
    • бензин — $4,207 за галон
    • дизель — $4,221 за галон
  • Найнижчі ціни — на узбережжі Мексиканської затоки:
    • бензин — $2,702 за галон
    • дизель — $3,097 за галон

Актуальні ціни: станом на 6 червня

  • Бензин: $3,141 за галон — трохи менше, ніж місяць тому ($3,158) і помітно менше, ніж рік тому ($3,487).
  • Дизель: $3,516 за галон — також нижче минулорічного рівня ($3,830).
  • Найвищі історичні ціни спостерігалися у червні 2022 року: бензин — $5,016, дизель — $5,815 за галон.

Що входить у ціну пального?

На прикладі квітня 2025 року EIA надала детальну розбивку цін на бензин і дизель, що має значення для операторів ринку перевезень:

  • Бензин ($3,17):
    • 49% — вартість сирої нафти
    • 19% — розподіл і маркетинг
    • 16% — податки
    • 16% — переробка
  • Дизель ($3,57):
    • 44% — вартість сирої нафти
    • 23% — розподіл і маркетинг
    • 17% — податки
    • 17% — переробка

Порівняння з 2024 роком

  • У квітні 2024 року частка вартості нафти у роздрібній ціні бензину була 55%, тоді як у 2025 — лише 49%.
  • У структурі ціни дизелю частка нафти зменшилась із 50% до 44%.
  • Водночас витрати на логістику та маркетинг зросли, що може свідчити про зміну умов перевезення або перерозподіл витрат у ланцюжку постачання.

«Ми бачимо загальне зниження вартості пального у США, що частково пов’язане зі зниженням світових цін на нафту, але також і з новими умовами ринку транспортування», — йдеться у звіті EIA.

Висновки для ринку перевезень

  • Зниження цін на пальне у США потенційно зменшує витрати на перевезення нафтопродуктів у внутрішньому і трансконтинентальному трафіку.
  • Зміни у структурі витрат на пальне можуть вплинути на тарифи перевізників і умови довгострокових контрактів.
  • Скорочення частки нафти у структурі вартості пального відкриває питання щодо ефективності логістичних ланцюгів у постачанні бензину і дизеля.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Rigzone, AAA Fuel Prices
Додаткові джерела інформації: EIA — Gasoline and Diesel Fuel Update

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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