У США знижуються ціни на бензин і дизель: вплив на логістику та структуру постачання

Ціни на бензин і дизельне пальне у США демонструють стійке зниження протягом останніх тижнів, що може мати довгострокові наслідки для логістики й перевезення нафтопродуктів. За оновленими даними Управління енергетичної інформації США (EIA), як вартість пального, так і його складові структури зазнали помітних змін.
Тенденція до зниження: ключові дані
- Середня ціна бензину у США станом на 2 червня склала $3,127 за галон, що на 0,389 долара нижче у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
- Середня ціна дизельного пального знизилась до $3,451 за галон, тобто на 0,275 долара менше, ніж торік.
- Найвищі ціни фіксувалися на Західному узбережжі США:
- бензин — $4,207 за галон
- дизель — $4,221 за галон
- Найнижчі ціни — на узбережжі Мексиканської затоки:
- бензин — $2,702 за галон
- дизель — $3,097 за галон
Актуальні ціни: станом на 6 червня
- Бензин: $3,141 за галон — трохи менше, ніж місяць тому ($3,158) і помітно менше, ніж рік тому ($3,487).
- Дизель: $3,516 за галон — також нижче минулорічного рівня ($3,830).
- Найвищі історичні ціни спостерігалися у червні 2022 року: бензин — $5,016, дизель — $5,815 за галон.
Що входить у ціну пального?
На прикладі квітня 2025 року EIA надала детальну розбивку цін на бензин і дизель, що має значення для операторів ринку перевезень:
- Бензин ($3,17):
- 49% — вартість сирої нафти
- 19% — розподіл і маркетинг
- 16% — податки
- 16% — переробка
- Дизель ($3,57):
- 44% — вартість сирої нафти
- 23% — розподіл і маркетинг
- 17% — податки
- 17% — переробка
Порівняння з 2024 роком
- У квітні 2024 року частка вартості нафти у роздрібній ціні бензину була 55%, тоді як у 2025 — лише 49%.
- У структурі ціни дизелю частка нафти зменшилась із 50% до 44%.
- Водночас витрати на логістику та маркетинг зросли, що може свідчити про зміну умов перевезення або перерозподіл витрат у ланцюжку постачання.
«Ми бачимо загальне зниження вартості пального у США, що частково пов’язане зі зниженням світових цін на нафту, але також і з новими умовами ринку транспортування», — йдеться у звіті EIA.
Висновки для ринку перевезень
- Зниження цін на пальне у США потенційно зменшує витрати на перевезення нафтопродуктів у внутрішньому і трансконтинентальному трафіку.
- Зміни у структурі витрат на пальне можуть вплинути на тарифи перевізників і умови довгострокових контрактів.
- Скорочення частки нафти у структурі вартості пального відкриває питання щодо ефективності логістичних ланцюгів у постачанні бензину і дизеля.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Rigzone, AAA Fuel Prices
Додаткові джерела інформації: EIA — Gasoline and Diesel Fuel Update