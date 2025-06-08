Каліфорнія  дозволила продаж бензину з етанолом E15

Законодавці штату Каліфорнія проголосували за тимчасовий дозвіл на продаж бензино-етанолової суміші E15, щоб розширити можливості транспортування й використання моторного пального до завершення формальних перевірок.
Виняткова ситуація в найбільшому транспортному штаті США
Попри загальнонаціональне схвалення E15 у США, **Каліфорнія залишалася єдиним штатом, де продаж цього пального досі не був дозволений**. Причина — *унікальний законодавчий процес*, що зобов’язує проводити багаторівневу мультимедійну оцінку екологічних ризиків.
- Закон AB 30 пройшов Асамблею штату 4 червня 2025 року з одностайною підтримкою (77 голосів «за»).
- Документ дозволяє продаж бензину з етанолом у концентрації 10,5–15% до завершення всіх перевірок, які вимагає законодавство штату.
- Розгляд мультимедійної оцінки E15 триває з 2018 року. Її третій рівень (Tier III) був переданий до регулювальних органів ще наприкінці 2022 року, однак відтоді суттєвого поступу не зафіксовано.
- На кінець 2024 року Каліфорнійська рада з питань повітряних ресурсів (CARB) визнала, що процес триватиме ще щонайменше рік.
«Незважаючи на те, що регулятори досі не завершили перевірку, законодавці та губернатор вирішили тимчасово дозволити продаж E15, щоб не гальмувати використання екологічніших видів пального», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
Наслідки для логістики й ринку нафтопродуктів
- Рішення дозволить розширити варіанти пального для транспорту в регіоні з високою інтенсивністю споживання.
- Для перевізників та постачальників — це можливість оперативно адаптуватися до змін у постачанні та цінах, не чекаючи завершення бюрократичної процедури.
- Раніше спроба зобов’язати CARB завершити оцінку до 1 липня 2025 року провалилась у Сенаті. Тепер же, навіть без фінального схвалення, продаж E15 буде тимчасово дозволено.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Ethanol Producer Magazine
Додаткові джерела інформації: California Legislature – Bill AB 30 California Air Resources Board