Американські плани здешевлення бензину: загрози для світового нафтового ринку

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Американські плани здешевлення бензину: загрози для світового нафтового ринку

Ініціатива Дональда Трампа щодо зниження цін на бензин виглядає привабливою для внутрішнього споживача, але водночас викликає тривогу серед експертів щодо довгострокових наслідків для нафтопереробної галузі. Ці зміни можуть спричинити коливання на світових паливних ринках, які безпосередньо впливають на Україну як імпортозалежну країну.

Світовий ринок: ознаки нестабільності

  • За даними Wood Mackenzie, ціни на бензин слугують барометром глобальної економіки. Штучне зниження їх у США може призвести до перекосів у світовому балансі попиту та пропозиції.
  • Експерти Energy Aspects прогнозують, що з 2027 року нафтопереробні заводи опиняться під тиском через низьку рентабельність, зміну структури попиту та конкуренцію з альтернативними джерелами енергії.
  • Історичний досвід показує, що тривале зниження нафтових цін часто супроводжується кризами в країнах-експортерах і нестабільністю на ринках, зокрема в регіонах, залежних від нафтодоларів.

Український контекст: виклики та можливості

  • Для України, як країни-імпортера нафтопродуктів, зниження світових цін може мати короткостроковий позитивний ефект у вигляді здешевлення імпорту та зниження цін для споживачів.
  • Водночас, дестабілізація глобального ринку може викликати проблеми з постачанням, особливо в умовах обмежених джерел закупівель через війну та санкції проти рф.
  • Імплікації для трейдерів: коливання нафтових котирувань створюють підвищені ризики для довгострокових контрактів і формування запасів пального в Україні.

«Ціни на бензин не просто показують, скільки ви платите на заправці – вони відображають загальний стан світової економіки»

Висновки та перспективи

  • Плани США щодо зниження цін на бензин мають на меті політичну підтримку перед виборами, але можуть призвести до структурних зрушень у світовій нафтопереробці.
  • Для України важливо уважно моніторити ці зміни, диверсифікувати джерела постачання пального та будувати антикризові стратегії закупівель.
  • Майбутнє ринку пального дедалі більше залежатиме не лише від нафтових котирувань, а й від геополітики, кліматичних ініціатив та змін у споживчій структурі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg 
Додаткові джерела інформації:

Wood Mackenzie
Energy Aspects
IEA 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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