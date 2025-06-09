Уперше з 2020 року очікується зниження інвестицій у викопне паливо: енергетичний перехід набирає темпу

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

У 2025 році інвестиції у традиційну нафтову та газову галузь почнуть знижуватись, поступаючись місцем проєктам із низькими викидами. Такий розворот свідчить про поглиблення глобального енергетичного переходу, що має стратегічне значення й для українського паливного ринку.

Глобальний інвестиційний тренд: менше нафти, більше альтернатив

Світові інвестиції у сектор постачання викопного палива у 2025 році очікуються на рівні **1 трлн доларів США**, що на **2% менше** за показники 2024 року. Це перше скорочення з 2020 року, що пов’язане з:

  • різким падінням цін на нафту
  • зростанням витрат через тарифи та інфляцію
  • ризиками перенасичення ринку

Інвестиції в нафтову галузь (upstream) мають зменшитися на **близько 4%** – до рівня **менше ніж 570 млрд дол.**, а інвестиції в розвідку та видобуток нафти – орієнтовно на **6%**, переважно через зниження прибутковості у США.

Тиск витрат і зміни на ринку переробки

  • Виробничі витрати зростають – на 3% для традиційних виробників, що знижує активність за наявних бюджетів.
  • Маржа сервісних компаній скорочується, що може вдарити по якості та швидкості реалізації бурових і інфраструктурних робіт.
  • Інвестиції в нафтопереробку у 2025 році досягнуть історичного мінімуму – близько 1 млн барелів на добу нових потужностей компенсуються аналогічними закриттями, тобто **загальний обсяг не зміниться**.
  • Понад **90% таких інвестицій припадає на країни, що розвиваються**, у порівнянні з 66% у 2015 році.

Ставка на альтернативу: біопаливо, водень і CCUS

  • У 2025 році інвестиції у **біопаливо, біогази та низьковуглецевий водень** зростуть на **30%** – майже до **25 млрд дол.**, після зростання на 20% у 2024 році.
  • Рушіями залишаються **політики підтримки** – квоти, мандати, податкові стимули (особливо в США, Бразилії та ЄС).
  • Попри скасування або затримки деяких проєктів, **інвестиції в «зелені» водневі проєкти** сягнуть **8 млрд дол.** (+70% за рік).

Зниження кліматичних амбіцій на тлі підвищених витрат

У 2024 році нафтові й газові компанії інвестували лише **22 млрд дол.** у низьковуглецеві технології – на **25% менше**, ніж у 2023-му. У 2025 році очікується подальше падіння на **10%**, попри активність нових гравців: **великих незалежних і національних компаній**.

CCUS: багато планів, мало фінансування

  • У 2024 році у вловлювання та зберігання CO₂ (CCUS) інвестовано **4 млрд дол.**, діє понад **50 млн тонн** щорічної потужності.
  • Для реалізації всіх затверджених проєктів до 2030 року потужність має зрости у **10 разів** – до **430 млн тонн**, а інвестиції відповідно мають зрости у рази.

Існує стійкий інвестиційний портфель проєктів CCUS, що вже мають затверджене фінансування, але потребують масштабного збільшення інвестицій у найближчі три роки.

Висновок для України

Глобальне зниження інвестицій у видобуток і переробку викопного палива відкриває нові вікна можливостей для України у сфері:

  • розвитку біопалива (особливо з урахуванням агропотенціалу країни)
  • інтеграції у європейські водневі ініціативи
  • участі в проєктах із вловлювання вуглецю на базі ТЕС та нафтопереробних підприємств

Водночас зменшення інвестицій у нафтопереробку означає ризики для регіональних ринків пального, зокрема щодо **стабільності постачання дизельного пального та бензину**. Україні варто стратегічно переосмислити довгострокові пріоритети у формуванні енергетичного балансу.

Джерело: Terminal
За матеріалами:

* IEA World Energy Investment 2025
Додаткові джерела інформації:
* IEA Investment Topics
* IRENA Global Renewables Investment Data

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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