Уперше з 2020 року очікується зниження інвестицій у викопне паливо: енергетичний перехід набирає темпу

У 2025 році інвестиції у традиційну нафтову та газову галузь почнуть знижуватись, поступаючись місцем проєктам із низькими викидами. Такий розворот свідчить про поглиблення глобального енергетичного переходу, що має стратегічне значення й для українського паливного ринку.
Глобальний інвестиційний тренд: менше нафти, більше альтернатив
Світові інвестиції у сектор постачання викопного палива у 2025 році очікуються на рівні **1 трлн доларів США**, що на **2% менше** за показники 2024 року. Це перше скорочення з 2020 року, що пов’язане з:
- різким падінням цін на нафту
- зростанням витрат через тарифи та інфляцію
- ризиками перенасичення ринку
Інвестиції в нафтову галузь (upstream) мають зменшитися на **близько 4%** – до рівня **менше ніж 570 млрд дол.**, а інвестиції в розвідку та видобуток нафти – орієнтовно на **6%**, переважно через зниження прибутковості у США.
Тиск витрат і зміни на ринку переробки
- Виробничі витрати зростають – на 3% для традиційних виробників, що знижує активність за наявних бюджетів.
- Маржа сервісних компаній скорочується, що може вдарити по якості та швидкості реалізації бурових і інфраструктурних робіт.
- Інвестиції в нафтопереробку у 2025 році досягнуть історичного мінімуму – близько 1 млн барелів на добу нових потужностей компенсуються аналогічними закриттями, тобто **загальний обсяг не зміниться**.
- Понад **90% таких інвестицій припадає на країни, що розвиваються**, у порівнянні з 66% у 2015 році.
Ставка на альтернативу: біопаливо, водень і CCUS
- У 2025 році інвестиції у **біопаливо, біогази та низьковуглецевий водень** зростуть на **30%** – майже до **25 млрд дол.**, після зростання на 20% у 2024 році.
- Рушіями залишаються **політики підтримки** – квоти, мандати, податкові стимули (особливо в США, Бразилії та ЄС).
- Попри скасування або затримки деяких проєктів, **інвестиції в «зелені» водневі проєкти** сягнуть **8 млрд дол.** (+70% за рік).
Зниження кліматичних амбіцій на тлі підвищених витрат
У 2024 році нафтові й газові компанії інвестували лише **22 млрд дол.** у низьковуглецеві технології – на **25% менше**, ніж у 2023-му. У 2025 році очікується подальше падіння на **10%**, попри активність нових гравців: **великих незалежних і національних компаній**.
CCUS: багато планів, мало фінансування
- У 2024 році у вловлювання та зберігання CO₂ (CCUS) інвестовано **4 млрд дол.**, діє понад **50 млн тонн** щорічної потужності.
- Для реалізації всіх затверджених проєктів до 2030 року потужність має зрости у **10 разів** – до **430 млн тонн**, а інвестиції відповідно мають зрости у рази.
Існує стійкий інвестиційний портфель проєктів CCUS, що вже мають затверджене фінансування, але потребують масштабного збільшення інвестицій у найближчі три роки.
Висновок для України
Глобальне зниження інвестицій у видобуток і переробку викопного палива відкриває нові вікна можливостей для України у сфері:
- розвитку біопалива (особливо з урахуванням агропотенціалу країни)
- інтеграції у європейські водневі ініціативи
- участі в проєктах із вловлювання вуглецю на базі ТЕС та нафтопереробних підприємств
Водночас зменшення інвестицій у нафтопереробку означає ризики для регіональних ринків пального, зокрема щодо **стабільності постачання дизельного пального та бензину**. Україні варто стратегічно переосмислити довгострокові пріоритети у формуванні енергетичного балансу.
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Джерело: Terminal
За матеріалами:
* IEA World Energy Investment 2025
Додаткові джерела інформації:
* IEA Investment Topics
* IRENA Global Renewables Investment Data