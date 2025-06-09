Кандидат у президенти США Дональд Трамп обіцяв зниження цін на бензин, однак експерти застерігають: така політика може вдарити по глобальній економіці та призвести до стагнації у нафтопереробному секторі вже з 2027 року.
Ринок пального: політика, економіка і перспективи
- Низькі ціни на бензин можуть здаватися привабливими для споживачів, однак у довгостроковій перспективі вони не є ознакою стабільності.
- Аналітик Wood Mackenzie Ед Крукс наголошує, що ціни на бензин є барометром світової економіки: коли ціни падають — це може свідчити про зниження попиту або нестабільність на ринку.
- Амріта Сен з Energy Aspects попереджає: нафтопереробна галузь може натрапити на труднощі вже з 2027 року через зниження рентабельності інвестицій у нафтопереробку.
- Зниження світових цін на нафту вдарить по капіталовкладеннях у видобуток і переробку, що може призвести до дефіциту у середньостроковій перспективі.
«Ціни на бензин — це не просто побутовий показник. Це сигнал того, куди рухається світова економіка», — Ед Крукс, Wood Mackenzie
Висновки для майбутнього
- Політика адміністрації США щодо зниження цін може мати короткостроковий позитивний ефект для виборців, але стратегічно не вирішує проблеми сектору.
- Нафтопереробна промисловість стикається з ризиком скорочення потужностей та інвестицій у випадку тривалого періоду низьких цін.
- Спостерігається тенденція до посилення структурних змін у ринку нафтопродуктів, зокрема — переорієнтація на альтернативні джерела енергії та зменшення попиту у розвинених економіках.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg
Додаткові джерела інформації: Wood Mackenzie, Energy Aspects