Кандидат у президенти США Дональд Трамп обіцяв зниження цін на бензин

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Кандидат у президенти США Дональд Трамп обіцяв зниження цін на бензин

Кандидат у президенти США Дональд Трамп обіцяв зниження цін на бензин, однак експерти застерігають: така політика може вдарити по глобальній економіці та призвести до стагнації у нафтопереробному секторі вже з 2027 року.

Ринок пального: політика, економіка і перспективи

  • Низькі ціни на бензин можуть здаватися привабливими для споживачів, однак у довгостроковій перспективі вони не є ознакою стабільності.
  • Аналітик Wood Mackenzie Ед Крукс наголошує, що ціни на бензин є барометром світової економіки: коли ціни падають — це може свідчити про зниження попиту або нестабільність на ринку.
  • Амріта Сен з Energy Aspects попереджає: нафтопереробна галузь може натрапити на труднощі вже з 2027 року через зниження рентабельності інвестицій у нафтопереробку.
  • Зниження світових цін на нафту вдарить по капіталовкладеннях у видобуток і переробку, що може призвести до дефіциту у середньостроковій перспективі.

«Ціни на бензин — це не просто побутовий показник. Це сигнал того, куди рухається світова економіка», — Ед Крукс, Wood Mackenzie

Висновки для майбутнього

  • Політика адміністрації США щодо зниження цін може мати короткостроковий позитивний ефект для виборців, але стратегічно не вирішує проблеми сектору.
  • Нафтопереробна промисловість стикається з ризиком скорочення потужностей та інвестицій у випадку тривалого періоду низьких цін.
  • Спостерігається тенденція до посилення структурних змін у ринку нафтопродуктів, зокрема — переорієнтація на альтернативні джерела енергії та зменшення попиту у розвинених економіках.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

Додаткові джерела інформації: Wood Mackenzie, Energy Aspects

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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