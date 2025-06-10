US Grains Council підписує меморандум з мексиканським штатом Tamaulipas для розвитку етанолу

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

US Grains Council підписує меморандум з мексиканським штатом Tamaulipas для розвитку етанолу

US Grains Council і Департамент енергетичного розвитку штату Tamaulipas оголосили п’ятирічне партнерство для просування використання етанолу у транспорті, спрямованого на декарбонізацію громадського транспорту, диверсифікацію енергетичної матриці регіону і підтримку експорту США.

Партнерство для енергоефективного майбутнього

  • US Grains Council та Секретаріат енергетичного розвитку Tamaulipas підписали меморандум про взаєморозуміння (MOU)
  • Мета – впровадження програм для транспортних засобів на етанолі з акцентом на громадський транспорт та відновлювані джерела енергії
  • Партнерство розраховане на п’ять років і передбачає обмін даними та дослідження ринку для прискорення впровадження етанолу в Tamaulipas

Стратегічні цілі Tamaulipas

  • Підвищення статусу штату — стати лідером у розвитку стратегічних проєктів у сфері відновлюваної енергетики :contentReference[oaicite:4]{index=4}
  • Забезпечення збереження природних ресурсів та просування передових моделей їх використання
  • Диверсифікація енергетичної матриці та зниження викидів парникових газів

Коментарі:

«Партнерства з однодумцями, приватним сектором і іноземною владою завжди були стрижнем роботи Ради зернових, і такі MOU демонструють спільну відданість поширенню використання етанолу на користь виробників, споживачів і довкілля», — заявила Верити Юлібаррі, голова US Grains Council

«Цей MOU із Tamaulipas — провідним виробником сорго в Мексиці з потужною аграрною і енергетичною інфраструктурою — підтримує мету Губернатора виробляти етанол протягом двох років», — додала Гейді Брінгенберґ, директор USGC у Мексиці

Очікувані результати

  • Технічна допомога та політична підтримка сприятимуть розвитку програм етанолу та SAF
  • Обмін даними й дослідженнями ринку дозволять оцінити перспективність і економічну доцільність етанол-програм
  • Освітні та технологічні заходи сприятимуть популяризації ефективних етанол-блендинг політик у Мексиці

Головні джерела інформації

Додаткові джерела інформації:

Замовити щотижневий звіт по ринку у форматі PDF

 

Автор:

(Всего статей: 1705)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: