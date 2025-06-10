US Grains Council підписує меморандум з мексиканським штатом Tamaulipas для розвитку етанолу

US Grains Council і Департамент енергетичного розвитку штату Tamaulipas оголосили п’ятирічне партнерство для просування використання етанолу у транспорті, спрямованого на декарбонізацію громадського транспорту, диверсифікацію енергетичної матриці регіону і підтримку експорту США.
Партнерство для енергоефективного майбутнього
- US Grains Council та Секретаріат енергетичного розвитку Tamaulipas підписали меморандум про взаєморозуміння (MOU)
- Мета – впровадження програм для транспортних засобів на етанолі з акцентом на громадський транспорт та відновлювані джерела енергії
- Партнерство розраховане на п’ять років і передбачає обмін даними та дослідження ринку для прискорення впровадження етанолу в Tamaulipas
Стратегічні цілі Tamaulipas
- Підвищення статусу штату — стати лідером у розвитку стратегічних проєктів у сфері відновлюваної енергетики :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- Забезпечення збереження природних ресурсів та просування передових моделей їх використання
- Диверсифікація енергетичної матриці та зниження викидів парникових газів
Коментарі:
«Партнерства з однодумцями, приватним сектором і іноземною владою завжди були стрижнем роботи Ради зернових, і такі MOU демонструють спільну відданість поширенню використання етанолу на користь виробників, споживачів і довкілля», — заявила Верити Юлібаррі, голова US Grains Council
«Цей MOU із Tamaulipas — провідним виробником сорго в Мексиці з потужною аграрною і енергетичною інфраструктурою — підтримує мету Губернатора виробляти етанол протягом двох років», — додала Гейді Брінгенберґ, директор USGC у Мексиці
Очікувані результати
- Технічна допомога та політична підтримка сприятимуть розвитку програм етанолу та SAF
- Обмін даними й дослідженнями ринку дозволять оцінити перспективність і економічну доцільність етанол-програм
- Освітні та технологічні заходи сприятимуть популяризації ефективних етанол-блендинг політик у Мексиці
Головні джерела інформації
- U.S. Grains Council: USGC Signs MOU To Advance Biofuel Use In Mexico
- Biofuels Digest: US Grains Council signs MOU with Mexico’s State of Tamaulipas
- AgWired: Grains Council Signs MOU to Advance Biofuel Use in Mexico
Додаткові джерела інформації:
- USGC Bioethanol Program
- Quantum Commodity Intelligence: Mexican state, US Grains Council partner to boost ethanol production
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