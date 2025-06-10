У травні видобуток нафти ОПЕК не досягнув цілей угоди OPEC+

Обсяги видобутку нафти країнами ОПЕК у травні 2025 року зросли менше, ніж передбачалося угодою OPEC+. Попри планове збільшення, фактичні показники виявилися нижчими через скорочення Іраку та помірне зростання постачання з боку Саудівської Аравії й ОАЕ.
Виконання квот залишається неповним
- Усі 12 країн-членів ОПЕК у травні видобували 26,75 млн барелів на добу, що лише на 150 тис. б/д більше, ніж у квітні.
- П’ять країн ОПЕК, що поступово скасовують раніше узгоджені скорочення, мали збільшити видобуток на 310 тис. б/д, але наростили лише 180 тис. б/д.
- Це відставання пояснюється тим, що Ірак компенсував попередню наднормативну активність скороченням видобутку, а Саудівська Аравія та ОАЕ не досягли запланованих обсягів приросту.
Саудівська Аравія залишається ключовим чинником
- Саудівська Аравія у травні збільшила видобуток на 130 тис. б/д — найбільше серед усіх учасників ОПЕК.
- Водночас ця країна має найбільшу частку у скороченнях і поступово повертається до повного обсягу постачання.
- Загальна квота OPEC+ передбачала збільшення видобутку на 411 тис. б/д у травні, але ці плани не були реалізовані повністю.
Очікування на майбутні місяці
- OPEC+ вирішила додатково збільшити видобуток у липні ще на 411 тис. б/д.
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«Попри заявлене зростання квот на 1 млн барелів на добу між березнем і червнем, реальне зростання виробництва важко зафіксувати», — йдеться у записці Morgan Stanley.
- Аналітики банку очікують, що в період з червня по вересень видобуток ОПЕК+ збільшиться на 420 тис. б/д, що може призвести до профіциту на ринку.