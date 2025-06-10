У травні видобуток нафти ОПЕК не досягнув цілей угоди OPEC+

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

У травні видобуток нафти ОПЕК не досягнув цілей угоди OPEC+

Обсяги видобутку нафти країнами ОПЕК у травні 2025 року зросли менше, ніж передбачалося угодою OPEC+. Попри планове збільшення, фактичні показники виявилися нижчими через скорочення Іраку та помірне зростання постачання з боку Саудівської Аравії й ОАЕ.

Виконання квот залишається неповним

  • Усі 12 країн-членів ОПЕК у травні видобували 26,75 млн барелів на добу, що лише на 150 тис. б/д більше, ніж у квітні.
  • П’ять країн ОПЕК, що поступово скасовують раніше узгоджені скорочення, мали збільшити видобуток на 310 тис. б/д, але наростили лише 180 тис. б/д.
  • Це відставання пояснюється тим, що Ірак компенсував попередню наднормативну активність скороченням видобутку, а Саудівська Аравія та ОАЕ не досягли запланованих обсягів приросту.

Саудівська Аравія залишається ключовим чинником

  • Саудівська Аравія у травні збільшила видобуток на 130 тис. б/д — найбільше серед усіх учасників ОПЕК.
  • Водночас ця країна має найбільшу частку у скороченнях і поступово повертається до повного обсягу постачання.
  • Загальна квота OPEC+ передбачала збільшення видобутку на 411 тис. б/д у травні, але ці плани не були реалізовані повністю.

Очікування на майбутні місяці

  • OPEC+ вирішила додатково збільшити видобуток у липні ще на 411 тис. б/д.

  • «Попри заявлене зростання квот на 1 млн барелів на добу між березнем і червнем, реальне зростання виробництва важко зафіксувати», — йдеться у записці Morgan Stanley.

  • Аналітики банку очікують, що в період з червня по вересень видобуток ОПЕК+ збільшиться на 420 тис. б/д, що може призвести до профіциту на ринку.

Джерело:

Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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