Аналітики прогнозують падіння цін на нафту нижче $50 вже цього року

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Аналітики прогнозують падіння цін на нафту нижче $50 вже цього року

Ціни на нафту можуть обвалитися до рівня нижче $50 за барель через найслабше зростання попиту з часів пандемії, попри тимчасове зростання котирувань на тлі надій на відновлення торгівельних відносин між США та Китаєм.

Очікування та реалії нафтового ринку

  • Аналітики S&P Global та інших провідних агенцій прогнозують, що ціни на нафту можуть опуститися нижче $50 вже до кінця 2025 року.
  • Причиною такого сценарію є сповільнення зростання попиту — за оцінками IEA, воно становить менш як 1 млн барелів на добу, що є найнижчим показником з часів локдауну.
  • Пропозиція нафти зростає, особливо з боку OPEC+, яка відновлює обсяги видобутку після дворічних скорочень.

Геополітичні фактори тимчасово підтримують ціни

  • Попри фундаментальну слабкість ринку, ціни на нафту тимчасово зростають через позитивні очікування від переговорів між США та Китаєм щодо зняття експортних обмежень.
  • Китай у квітні обмежив експорт рідкоземельних елементів, що викликало стурбованість серед світових виробників, особливо в автомобільному секторі.
  • У США розглядається можливість пом’якшення обмежень на експорт мікрочипів у відповідь на потенційне скасування обмежень Китаєм.

«Наше очікування полягає в тому, що … одразу після рукостискання будь-які експортні обмеження з боку США будуть зняті», — заявив Кевін Гассетт, керівник Національної економічної ради Білого дому в інтерв’ю CNBC.

Ризики та можливі наслідки

  • Китайські обмеження загрожують виробникам авто зупинками підприємств через дефіцит компонентів.
  • Нестабільність у сфері експорту критично важливих матеріалів додає волатильності світовим ринкам, включно з нафтовим.
  • Подальша динаміка цін залежатиме від успішності домовленостей між США та Китаєм.

Джерело:

Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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