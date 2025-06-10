Аналітики прогнозують падіння цін на нафту нижче $50 вже цього року

Ціни на нафту можуть обвалитися до рівня нижче $50 за барель через найслабше зростання попиту з часів пандемії, попри тимчасове зростання котирувань на тлі надій на відновлення торгівельних відносин між США та Китаєм.
Очікування та реалії нафтового ринку
- Аналітики S&P Global та інших провідних агенцій прогнозують, що ціни на нафту можуть опуститися нижче $50 вже до кінця 2025 року.
- Причиною такого сценарію є сповільнення зростання попиту — за оцінками IEA, воно становить менш як 1 млн барелів на добу, що є найнижчим показником з часів локдауну.
- Пропозиція нафти зростає, особливо з боку OPEC+, яка відновлює обсяги видобутку після дворічних скорочень.
Геополітичні фактори тимчасово підтримують ціни
- Попри фундаментальну слабкість ринку, ціни на нафту тимчасово зростають через позитивні очікування від переговорів між США та Китаєм щодо зняття експортних обмежень.
- Китай у квітні обмежив експорт рідкоземельних елементів, що викликало стурбованість серед світових виробників, особливо в автомобільному секторі.
- У США розглядається можливість пом’якшення обмежень на експорт мікрочипів у відповідь на потенційне скасування обмежень Китаєм.
«Наше очікування полягає в тому, що … одразу після рукостискання будь-які експортні обмеження з боку США будуть зняті», — заявив Кевін Гассетт, керівник Національної економічної ради Білого дому в інтерв’ю CNBC.
Ризики та можливі наслідки
- Китайські обмеження загрожують виробникам авто зупинками підприємств через дефіцит компонентів.
- Нестабільність у сфері експорту критично важливих матеріалів додає волатильності світовим ринкам, включно з нафтовим.
- Подальша динаміка цін залежатиме від успішності домовленостей між США та Китаєм.
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