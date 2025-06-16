Стимулювання інфраструктури: Айова виділяє понад $1,23 млн на нові проєкти E15

В Айові підтримують розвиток заправок з біопаливом E15 Unleaded 88, виділивши державне часткове фінансування 90 новим проєктам.
- Під час засідання RFIP Board 4 червня було схвалено гранти на суму $1,234,431
- Проєкти охоплюють 48 округів штату, включаючи місцеві Casey’s і Hy‑Vee магазини
- У 2024 році в Айові встановлено рекорд продажів E15 — 256,7 млн галонів, що на 44 % більше, ніж у 2023‑му, з економією водіям понад $38,5 млн
- Айова — перша в США, хто встановив обов’язковий стандарт доступу до E15 з 1 січня 2026 року
- Програма RFIP діє з 2006 року: інвестовано понад $62 млн державних коштів і $270 млн від приватного сектору
Розширення енергетичних можливостей місцевих громад
Проєкти охоплюють як міські, так і сільські райони, зокрема Linn County (Casey’s в Cedar Rapids – $4 189,41 та $5 533,93; Springville – $9 070,48), Johnson County (Coralville Casey’s – $6 035,67; Iowa City – $4 615,75; Coralville Hy‑Vee – $5 299,46).
Секретар агропромисловості Майк Наїг зазначив, що біопаливо:
- дозволяє водіям економити,
- відкриває нові ринки для фермерів,
- підтримує зайнятість у сільських громадах,
- знижує викиди та зміцнює енергетичну незалежність
«Розширення доступу до Unleaded 88 дає водіям більше можливостей економити, і ці заощадження з часом справді накопичуються», — підкреслив Майк Наїг.
Уряд Айови прагне забезпечити відповідність роздрібних заправок стандарту доступності E15, ухваленому ще у 2022 році та чинному з 1 січня 2026 року. Для цього програма RFIP пропонує фінансову допомогу для переоснащення станцій.
З початку 2024 фінансового року (1 липня 2024) програма вже виділила понад $11 млн на 388 проєктів E15 і 39 біодизельних проєктів.
Значення для енергетичного часопису “Термінал”
- Ця ініціатива демонструє ефективну підтримку місцевого «зеленого» переходу
- Розвиток інфраструктури E15 — приклад успішного партнерства держави та бізнесу
- Розширення біопалива допомагає зменшити залежність від імпорту пального
Джерело: Terminal
За матеріалами: ethanolproducer.com
Додаткові матеріали:
- Secretary Naig Announces Grants for 90 Projects to Improve Consumer Access to E15 in Iowa
- Casey’s, Hy‑Vee among local fuel retailers awarded grants for biofuel upgrades
- Record Number of Renewable Fuel Infrastructure Grants Awarded in Iowa
Замовити тижневий звіт по ринку у форматі PDF