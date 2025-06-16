Стимулювання інфраструктури: Айова виділяє понад $1,23 млн на нові проєкти E15

Обновлено: Июнь 16, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Стимулювання інфраструктури: Айова виділяє понад $1,23 млн на нові проєкти E15

В Айові підтримують розвиток заправок з біопаливом E15 Unleaded 88, виділивши державне часткове фінансування 90 новим проєктам.

  • Під час засідання RFIP Board 4 червня було схвалено гранти на суму $1,234,431
  • Проєкти охоплюють 48 округів штату, включаючи місцеві Casey’s і Hy‑Vee магазини
  • У 2024 році в Айові встановлено рекорд продажів E15 — 256,7 млн галонів, що на 44 % більше, ніж у 2023‑му, з економією водіям понад $38,5 млн
  • Айова — перша в США, хто встановив обов’язковий стандарт доступу до E15 з 1 січня 2026 року
  • Програма RFIP діє з 2006 року: інвестовано понад $62 млн державних коштів і $270 млн від приватного сектору

Розширення енергетичних можливостей місцевих громад

Проєкти охоплюють як міські, так і сільські райони, зокрема Linn County (Casey’s в Cedar Rapids – $4 189,41 та $5 533,93; Springville – $9 070,48), Johnson County (Coralville Casey’s – $6 035,67; Iowa City – $4 615,75; Coralville Hy‑Vee – $5 299,46).

Секретар агропромисловості Майк Наїг зазначив, що біопаливо:

  • дозволяє водіям економити,
  • відкриває нові ринки для фермерів,
  • підтримує зайнятість у сільських громадах,
  • знижує викиди та зміцнює енергетичну незалежність

«Розширення доступу до Unleaded 88 дає водіям більше можливостей економити, і ці заощадження з часом справді накопичуються», — підкреслив Майк Наїг.

Уряд Айови прагне забезпечити відповідність роздрібних заправок стандарту доступності E15, ухваленому ще у 2022 році та чинному з 1 січня 2026 року. Для цього програма RFIP пропонує фінансову допомогу для переоснащення станцій.

З початку 2024 фінансового року (1 липня 2024) програма вже виділила понад $11 млн на 388 проєктів E15 і 39 біодизельних проєктів.

Значення для енергетичного часопису “Термінал”

  • Ця ініціатива демонструє ефективну підтримку місцевого «зеленого» переходу
  • Розвиток інфраструктури E15 — приклад успішного партнерства держави та бізнесу
  • Розширення біопалива допомагає зменшити залежність від імпорту пального

Джерело: Terminal
За матеріалами: ethanolproducer.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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