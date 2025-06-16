Diesel – найдужче уразливий до конфлікту на Близькому Сході, ф’ючерси США зросли на 8%

Обновлено: Июнь 16, 2025. Тэги: , , ,

Diesel – найдужче уразливий до конфлікту на Близькому Сході, ф’ючерси США зросли на 8%

У центрі уваги: як ескалація між Ізраїлем та іраном викликає стрибок цін на дизель і впливає на світові енергетичні ринки

Дизельне пальне під тиском, бензин на черзі

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном, що зріс після масованих авіаобстрілів іранського ядерного комплексу 13 червня, спричинив значне зростання цін на продукти переробки нафти, зокрема дизель у США.
Ф’ючерси на дизель в США зросли приблизно на 8 % до найвищого рівня з лютого, обійшовши нафту (+7 %) та бензин (+4 %).

  • Основні причини стрибка: можливе блокування Ормузької протоки та зменшення постачання важкої кислої нафти, необхідної для виробництва дистиляційних палив, таких як дизель.
  • Експорт із регіону: середній експорт дизелю, газойлю та авіаційного палива з Близького Сходу становив у травні 1,76 млн барелів на добу, або близько 2 % світового споживання.
  • Низькі запаси у США: приблизно 108,9 млн барелів, що на 15 % нижче п’ятирічного середнього рівня.
  • Прогноз роздрібних цін: експерти очікують подорожчання дизелю на 10–30 центів за галон, бензину – на 5–15 центів протягом найближчих двох тижнів.

Крім того: спотові спреди на дизель у Європі та Азії зросли до максимумів із лютого, сигналізуючи про напруження постачання на глобальних ринках.

Геополітична напруга навколо Ормузької протоки посилює енергетичний ризик: фрахтові ставки на перевезення нафти підскочили на 20 %, а страхування інфраструктури подорожчало на $3–8 за барель.

У висновку: дизель став найвразливішим до ескалації на Близькому Сході — виснажені запаси й логістичні ризики в регіоні підштовхують ціни вгору, що може спричинити суттєве подорожчання палива на АЗС США і глобально.

Джерело: Terminal
За матеріалами: ReutersReuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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