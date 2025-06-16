У центрі уваги: як ескалація між Ізраїлем та іраном викликає стрибок цін на дизель і впливає на світові енергетичні ринки

Дизельне пальне під тиском, бензин на черзі

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном, що зріс після масованих авіаобстрілів іранського ядерного комплексу 13 червня, спричинив значне зростання цін на продукти переробки нафти, зокрема дизель у США.

Ф’ючерси на дизель в США зросли приблизно на 8 % до найвищого рівня з лютого, обійшовши нафту (+7 %) та бензин (+4 %).

Основні причини стрибка: можливе блокування Ормузької протоки та зменшення постачання важкої кислої нафти, необхідної для виробництва дистиляційних палив, таких як дизель.

можливе блокування Ормузької протоки та зменшення постачання важкої кислої нафти, необхідної для виробництва дистиляційних палив, таких як дизель. Експорт із регіону: середній експорт дизелю, газойлю та авіаційного палива з Близького Сходу становив у травні 1,76 млн барелів на добу, або близько 2 % світового споживання.

середній експорт дизелю, газойлю та авіаційного палива з Близького Сходу становив у травні 1,76 млн барелів на добу, або близько 2 % світового споживання. Низькі запаси у США: приблизно 108,9 млн барелів, що на 15 % нижче п’ятирічного середнього рівня.

приблизно 108,9 млн барелів, що на 15 % нижче п’ятирічного середнього рівня. Прогноз роздрібних цін: експерти очікують подорожчання дизелю на 10–30 центів за галон, бензину – на 5–15 центів протягом найближчих двох тижнів.

Крім того: спотові спреди на дизель у Європі та Азії зросли до максимумів із лютого, сигналізуючи про напруження постачання на глобальних ринках.

Геополітична напруга навколо Ормузької протоки посилює енергетичний ризик: фрахтові ставки на перевезення нафти підскочили на 20 %, а страхування інфраструктури подорожчало на $3–8 за барель.

У висновку: дизель став найвразливішим до ескалації на Близькому Сході — виснажені запаси й логістичні ризики в регіоні підштовхують ціни вгору, що може спричинити суттєве подорожчання палива на АЗС США і глобально.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, Reuters