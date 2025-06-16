Marathon скоротила виробництво бензину на НПЗ у Техасі через пожежу

У суботу на одному з найбільших нафтопереробних заводів США – Galveston Bay Refinery компанії Marathon Petroleum – сталася пожежа, що призвела до зниження обсягів виробництва бензину.
Що сталося?
- Пожежа спалахнула на установці гідроочищення залишкових нафтопродуктів на НПЗ у місті Техас-Сіті.
- Потужність заводу становить 631 тис. барелів на добу – це один з найбільших НПЗ у США.
- Знижено обсяги виробництва на установках FCC-3 (140 тис. барелів/добу) та гідроочищенні cat feed (115 тис. барелів/добу).
- Інформацію підтвердили джерела, наближені до операційної діяльності підприємства.
«Пожежа на установці гідроочищення змусила нас тимчасово знизити виробничу активність на декількох ключових технологічних лініях», – повідомило джерело, близьке до Marathon Petroleum.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters
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