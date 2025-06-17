Геополітична ескалація штовхає нафту вгору: наслідки для світових ринків (16–20 червня 2025)

На тлі загострення між Іраном та Ізраїлем, світові ринки зазнали суттєвих коливань. Ціни на нафту різко зросли, трейдери побоюються блокування Ормузької протоки, а аграрні постачання через регіон опинилися під загрозою. Аналітики оцінюють можливі сценарії розвитку подій.
Ринок нафти: волатильність зростає
- Brent торгується поблизу $74 за барель після нової хвилі ударів, з перспективою зростання до $78 у випадку загострення.
- WTI закріпився вище $71, попри сплеск запасів бензину у США.
- Іран заявив про можливість блокування Ормузької протоки — критичного маршруту постачання ~20% світової нафти.
- Позиція Китаю та росії посилюється на тлі очікуваної переорієнтації постачань.
WTI: запаси та позиції
- Запаси нафти в США знизилися на 3,644 млн барелів, до 432,4 млн.
- Кількість активних бурових установок — 439 (-3).
- Зростання попиту на бензин до 9,17 млн барелів/день.
- Збільшення експорту пропану на 0,6 до 1,83 млн барелів/день.
Геополітичні наслідки
- У випадку воєнної інтервенції США, аналітики очікують сплеску цін до $100–$130/барель.
- Закупівля опціонів із виконанням вище $100/барель свідчить про очікування інвесторів щодо ескалації.