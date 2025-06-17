Геополітична ескалація штовхає нафту вгору: наслідки для світових ринків (16–20 червня 2025)

Обновлено: Июнь 17, 2025. Тэги: , , , , , ,

Геополітична ескалація штовхає нафту вгору: наслідки для світових ринків (16–20 червня 2025)

На тлі загострення між Іраном та Ізраїлем, світові ринки зазнали суттєвих коливань. Ціни на нафту різко зросли, трейдери побоюються блокування Ормузької протоки, а аграрні постачання через регіон опинилися під загрозою. Аналітики оцінюють можливі сценарії розвитку подій.

Ринок нафти: волатильність зростає

  • Brent торгується поблизу $74 за барель після нової хвилі ударів, з перспективою зростання до $78 у випадку загострення.
  • WTI закріпився вище $71, попри сплеск запасів бензину у США.
  • Іран заявив про можливість блокування Ормузької протоки — критичного маршруту постачання ~20% світової нафти.
  • Позиція Китаю та росії посилюється на тлі очікуваної переорієнтації постачань.

WTI: запаси та позиції

  • Запаси нафти в США знизилися на 3,644 млн барелів, до 432,4 млн.
  • Кількість активних бурових установок — 439 (-3).
  • Зростання попиту на бензин до 9,17 млн барелів/день.
  • Збільшення експорту пропану на 0,6 до 1,83 млн барелів/день.

Геополітичні наслідки

  • У випадку воєнної інтервенції США, аналітики очікують сплеску цін до $100–$130/барель.
  • Закупівля опціонів із виконанням вище $100/барель свідчить про очікування інвесторів щодо ескалації.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oil-Эксперт

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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