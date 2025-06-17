ОПЕК+ нарощує видобуток, але не досягає плану — динаміка травня та нові ризики світової енергетики

У травні ОПЕК+ збільшила виробництво на 180 000 б/д, але це майже вдвічі менше від запланованого підвищення у 411 000 б/д, причому головні країни компенсували попереднє перевищення квот.
Поглиблений аналіз ринку нафти
- Майже всі країни ОПЕК+ підвищили видобуток повільніше, ніж очікувалось, навіть попри зобов’язання
- Саудівська Аравія наростила видобуток на 177 000 б/д, до 9,183 млн б/д, практично досягнувши мети 9,2 млн б/д
- Ірак навпаки знизив видобуток на 50 000 б/д до 3,93 млн б/д, намагаючись компенсувати перевищення в минулому
- Казахстан продовжує видобувати на понад 300 000 б/д більше, ніж дозволено квотою, всупереч зобов’язанням
- Загальний обсяг OPEC+ у травні становив 41,23 млн б/д — плюс 180 000 б/д порівняно з квітнем
- Лише 154 000 б/д з 411 000 обумовленого зростання
Контекст і перспективи
- Факт неповного виконання плану зростання виробництва може заспокоїти побоювання щодо перевантаження ринку — попри три місяці поспіль набору квот
- Проте ринок зараз стурбований можливими перебоями у зв’язку з ескалацією конфлікту Ізраїль‑Іран: атаки на енергетичну інфраструктуру Ірану змусили нафту різко підскочити на понад 10 %
- OPEC+ має обмежений резерв видобутку: лише Саудівська Аравія та ОАЕ можуть вивільнити до 3,5 млн б/д — але це швидко вижме їхню маржу для покриття перебоїв
- Оголошений тримісячний графік поступового зростання (квітень–червень, по ~411 000 б/д) дозволяє країнам «компенсувати» попереднє перевищення — і в травні саме це сталося
- Прогноз OPEC на другу половину 2025 року — стійкий попит попри глобальні торгівельні ризики і геополітичну турбулентність
Наслідки для ринку
- Ціни на нафту стабілізуються — недовиконання плану не створює надвиробництва, але геополітичні ризики підтримують волатильність
- Інвестори і трейдери уважно стежать за ходом конфлікту в регіоні та рішеннями OPEC+ щодо додаткових підвищень у червні–липні
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Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com
Додаткові джерела інформації: Financial Times, Reuters