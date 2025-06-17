ОПЕК+ нарощує видобуток, але не досягає плану — динаміка травня та нові ризики світової енергетики

Обновлено: Июнь 17, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

ОПЕК+ нарощує видобуток, але не досягає плану — динаміка травня та нові ризики світової енергетики

У травні ОПЕК+ збільшила виробництво на 180 000 б/д, але це майже вдвічі менше від запланованого підвищення у 411 000 б/д, причому головні країни компенсували попереднє перевищення квот.

Поглиблений аналіз ринку нафти

  • Майже всі країни ОПЕК+ підвищили видобуток повільніше, ніж очікувалось, навіть попри зобов’язання
  • Саудівська Аравія наростила видобуток на 177 000 б/д, до 9,183 млн б/д, практично досягнувши мети 9,2 млн б/д
  • Ірак навпаки знизив видобуток на 50 000 б/д до 3,93 млн б/д, намагаючись компенсувати перевищення в минулому
  • Казахстан продовжує видобувати на понад 300 000 б/д більше, ніж дозволено квотою, всупереч зобов’язанням
  • Загальний обсяг OPEC+ у травні становив 41,23 млн б/д — плюс 180 000 б/д порівняно з квітнем
  • Лише 154 000 б/д з 411 000 обумовленого зростання

Контекст і перспективи

  • Факт неповного виконання плану зростання виробництва може заспокоїти побоювання щодо перевантаження ринку — попри три місяці поспіль набору квот
  • Проте ринок зараз стурбований можливими перебоями у зв’язку з ескалацією конфлікту Ізраїль‑Іран: атаки на енергетичну інфраструктуру Ірану змусили нафту різко підскочити на понад 10 %
  • OPEC+ має обмежений резерв видобутку: лише Саудівська Аравія та ОАЕ можуть вивільнити до 3,5 млн б/д — але це швидко вижме їхню маржу для покриття перебоїв
  • Оголошений тримісячний графік поступового зростання (квітень–червень, по ~411 000 б/д) дозволяє країнам «компенсувати» попереднє перевищення — і в травні саме це сталося
  • Прогноз OPEC на другу половину 2025 року — стійкий попит попри глобальні торгівельні ризики і геополітичну турбулентність

Наслідки для ринку

  • Ціни на нафту стабілізуються — недовиконання плану не створює надвиробництва, але геополітичні ризики підтримують волатильність
  • Інвестори і трейдери уважно стежать за ходом конфлікту в регіоні та рішеннями OPEC+ щодо додаткових підвищень у червні–липні

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Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

Додаткові джерела інформації: Financial Times, Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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