Американський виробник SAF XCF Global успішно вийшов на біржу Nasdaq

Компанія XCF Global, яка спеціалізується на виробництві сталого авіаційного пального (SAF), здійснила первинне публічне розміщення акцій на біржі Nasdaq та залучила понад $2,2 млн. Це сталося всього через кілька місяців після запуску їхнього першого заводу в місті Ріно, штат Невада.
Публічний старт з чітким вектором зростання
- Дата виходу на біржу: 9 червня 2025 року
- Майданчик: Nasdaq Capital Market
- Залучено капіталу: понад $2,2 млн
- Місце розташування першого заводу: Ріно, штат Невада
- SAF — sustainable aviation fuel, або сталий авіаційний ресурс — відіграє дедалі більшу роль у декарбонізації авіаперевезень
«Ми відкриваємо для громадських ринків капіталовкладень доступ до одного з найдинамічніших секторів глобального енергетичного переходу», — зазначив генеральний директор XCF Global Міхір Дандже напередодні запуску.
«Маючи налагоджене комерційне виробництво, перші відвантаження та перевірену бізнес-модель, ми виходимо на публічні ринки з чітким вектором зростання», — додав він.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy Intelligence Group