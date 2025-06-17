Європейська комісія пропонує заборону на нові контракти з російським газом до 2027 року

Обновлено: Июнь 17, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Європейська комісія пропонує заборону на нові контракти з російським газом до 2027 року

Єврокомісія планує позбутися енергетичної залежності від росії, запропонувавши заборону на нові контракти для постачання російського газу, використовуючи торгівельне право для обходу право вето.

Ключ до енергетичної незалежності

  • Нові контракти з російським газом будуть заборонені одразу після затвердження рішення.
  • Відповідно до плану, короткострокові контракти припинятимуться до 2026 року, довгострокові — до 1 січня 2028‑го.
  • Винятки для Угорщини та Словаччини: вони отримають додатковий час до 2027 року для поетапного припинення дії існуючих угод.
  • Замість одностайного рішення санкцій, використовується механізм «посиленої більшості» (мінімум 15 країн, котрі представляють 65 % населення ЄС).
  • Компанії ЄС змушені розкривати деталі контрактів: тривалість, обсяги, дати, та уточнення призначення ресурсів для контролю походження газу.

Контекст та наслідки

  • Стратегія входить у ширшу ініціативу REPowerEU, яка має на меті повністю припинити постачання газу з росії до кінця 2027 року, через підвищення моніторингу, транспарентності та верифікації походження газу.
  • Передбачено зупинення короткострокових спотових контрактів до кінця 2025 року.
  • Наслідком стане зростання ролі альтернативних джерел постачання, зокрема LNG із США та Норвегії — можливий виграш для експортерів типу Equinor, Cheniere, Venture Global.
  • Угорщина та Словаччина виступають проти, посилаючись на національний суверенітет і енергобезпеку. Можливі компенсації за штрафні санкції — ще відкриті питання.

Наскільки це реалістично?

Використання торгівельного права замість санкцій дозволяє ухвалити рішення без вето, при цьому Єврокомісія залізобетонно стоїть на своєму, а більшість членів блоку — 25 із 27 — підтримує цю стратегію. Однак технічні, правові та фінансові виклики ще потребують вирішення, особливо для держав‑вигодонабувачів пострадянських енергетичних ланцюгів.

Перспективи для України та Європи

  • Поступове завершення транзиту російського газу через Україну вже відбулося (1 січня 2025).
  • Зростання обсягів LNG-імпорту у Європу сприятиме диверсифікації та зменшенню залежності від постачань із росії, що також підвищує стійкість енергосистеми ЄС.
  • Політичний сигнал: здійснюється масштабна відмова від «газової зброї» росії, навіть попри опір окремих членів ЄС.

Можливі виклики

  • Необхідність підтримки фінансового навантаження на країни, що раніше залежали від російського газу.
  • Пошук альтернативних постачальників: Угорщині і Словаччині треба забезпечити інфраструктуру та технічні можливості для імпорту LNG або газу з інших напрямків.
  • Правові спори із постачальниками російського газу через компенсації за розірвані контракти.

У підсумку

ЄС робить стратегічний перехід до енергетичної незалежності від газу росії до 2027 року. Новий правовий інструмент — торгівельне право — дозволить обійти вето окремих країн‑членів і пришвидшити політичне рішення. Це посилення енергетичної безпеки ЄС, але воно потребує значної координації, інвестицій та підтримки у тих країнах, що лишаються уранці поточного постачання.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilpriceFinancial Times,  ReutersBloombergRBN Energy

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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