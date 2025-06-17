Ситуація в енергосистемі на 17 червня

Українська енергосистема залишається стабільною попри пошкодження об’єктів внаслідок обстрілів. Споживання дещо зросло через спеку, але обмежень не передбачається. Роботи з ремонту тривають для підготовки до зими.
Баланс збережено, система витримує навантаження
- На 17 червня енергосистема України є збалансованою, планових відключень не очікується.
- Споживання електроенергії зросло через підвищення температурного режиму.
- Тривають планові ремонти для підготовки до опалювального сезону та літніх навантажень.
- Фахівці працюють над відновленням пошкоджених енергооб’єктів.
Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері.
Ситуація на ЗАЕС
- Рівень води у ставку-охолоджувачі складає 13,92 метра.
- Цей рівень достатній для стабільного забезпечення потреб станції.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міністерство енергетики України
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