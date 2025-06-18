Diesel — ключовий вигодонабувач зростання напруги на Близькому Сході.

Після нових ескалацій між Ізраїлем і іраном нафта подорожчала майже на 3 %, проте найбільше зросли ціни на дизельне паливо, що став маркером ринкового ризику. З 12 до 17 червня посилилися удари по об’єктах іранської інфраструктури, зокрема зазнала пошкоджень фаза 14 родовища South Pars (~4 млрд м³/рік) (пошкоджено одну з чотирьох установок). Іран заявив про можливе блокування протоки Ормуз, через яку експортується близько 18–19 млн барелів нафти на добу (до 20 % світового).
Ціни на дизель стрімко зросли
- U.S. ultra‑low sulfur diesel futures зросли на 8 % (до $2,36/галон) — найбільше з квітня 2022 року.
- Ціна дизеля у США досягла $2,38/галон; ULSD crack зріс до $28/барель.
- Низький рівень запасів – 108,9 млн барелів, що на 15 % нижче середнього за 5 років.
Наслідки для Європи та інших регіонів
- Німеччина відзначила значне зростання попиту на gasoil після атак ізраїлю.
- На світових ринках Brent коливалась у межах $72–78/барель, із зростанням до $78 у пікові дні.
Енергетична напруга в регіоні: кейс Єгипту
- Єгипет припинив імпорт газу через Leviathan і Tamar, оголосив тендер на мільйон тонн fuel oil для уникнення відключень електроенергії — поставки очікуються в серпні.
- Намічається імпорт в межах 40–60 LNG-контейнерів плюс ~1 млн тон fuel oil — рішення, ухвалене орієнтовно в середині червня.
- Попередження влади: «ми працюємо наполегливо, щоб уникнути блекаутів… це безумовне наслідок падіння газових постачань» — заява прем’єр‑міністра Мостафы Мадбулі.
Прогноз та ризики
- У найгіршому сценарії, якщо буде перекрито протоку Ормуз чи пошкоджено видобувні об’єкти, Brent може перевищити $120–150/барель.
- На ринку зберігається високий ризик «tail risk» — удар по експортній інфраструктурі може викликати стрімке подорожчання.
- Водночас запаси нафти у світі зросли (+1,8 млн б/д у травні) і становлять ~105 млн б/д, ОПЕК+ прогнозує стабільне зростання попиту на 720 тис б/д у 2025 р.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com
Додаткові джерела інформації: Business Insider (Egypt scrambles…), The Guardian (Iran‑Israel crisis means for oil)