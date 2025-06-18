Diesel — ключовий вигодонабувач зростання напруги на Близькому Сході.

Обновлено: Июнь 18, 2025. Тэги: , , ,

Diesel — ключовий вигодонабувач зростання напруги на Близькому Сході.

Після нових ескалацій між Ізраїлем і іраном нафта подорожчала майже на 3 %, проте найбільше зросли ціни на дизельне паливо, що став маркером ринкового ризику. З 12 до 17 червня посилилися удари по об’єктах іранської інфраструктури, зокрема зазнала пошкоджень фаза 14 родовища South Pars (~4 млрд м³/рік) (пошкоджено одну з чотирьох установок). Іран заявив про можливе блокування протоки Ормуз, через яку експортується близько 18–19 млн барелів нафти на добу (до 20 % світового).

Ціни на дизель стрімко зросли

  • U.S. ultra‑low sulfur diesel futures зросли на 8 % (до $2,36/галон) — найбільше з квітня 2022 року.
  • Ціна дизеля у США досягла $2,38/галон; ULSD crack зріс до $28/барель.
  • Низький рівень запасів – 108,9 млн барелів, що на 15 % нижче середнього за 5 років.

Наслідки для Європи та інших регіонів

  • Німеччина відзначила значне зростання попиту на gasoil після атак ізраїлю.
  • На світових ринках Brent коливалась у межах $72–78/барель, із зростанням до $78 у пікові дні.

Енергетична напруга в регіоні: кейс Єгипту

  • Єгипет припинив імпорт газу через Leviathan і Tamar, оголосив тендер на мільйон тонн fuel oil для уникнення відключень електроенергії — поставки очікуються в серпні.
  • Намічається імпорт в межах 40–60 LNG-контейнерів плюс ~1 млн тон fuel oil — рішення, ухвалене орієнтовно в середині червня.
  • Попередження влади: «ми працюємо наполегливо, щоб уникнути блекаутів… це безумовне наслідок падіння газових постачань» — заява прем’єр‑міністра Мостафы Мадбулі.

Прогноз та ризики

  • У найгіршому сценарії, якщо буде перекрито протоку Ормуз чи пошкоджено видобувні об’єкти, Brent може перевищити $120–150/барель.
  • На ринку зберігається високий ризик «tail risk» — удар по експортній інфраструктурі може викликати стрімке подорожчання.
  • Водночас запаси нафти у світі зросли (+1,8 млн б/д у травні) і становлять ~105 млн б/д, ОПЕК+ прогнозує стабільне зростання попиту на 720 тис б/д у 2025 р.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

Додаткові джерела інформації: Business Insider (Egypt scrambles…), The Guardian (Iran‑Israel crisis means for oil)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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