Електромобілі витісняють попит на бензин і дизель — прогноз

Продажі електромобілів у світі зростають, особливо в Китаї, витісняючи нафту, але у США та Європі ринок стикається з перешкодами.

Глобальні продажі електромобілів продовжують стрімко зростати: за даними звіту IEA Global EV Outlook 2025, електромобілі замінять до 5,4 млн барелів нафти на добу до кінця десятиліття, що значно більше за 1,3 млн барелів на добу в 2024 році. У 2024 році було продано понад 17 млн електромобілів, а в 2025 році очікується понад 20 млн, що становитиме близько чверті всіх проданих авто у світі.

Китай

Проте ці вражаючі цифри приховують суттєві регіональні відмінності. Китай демонструє високу динаміку на тлі сповільнення в інших країнах. У Китаї продажі електромобілів зросли майже на 40% за минулий рік, і майже половина проданих авто — електричні. Це стало можливим завдяки рішучій підтримці з боку держави та наявності широкого вибору конкурентних моделей.

Таким чином, глобальна історія успіху електромобілів наразі в основному є історією Китаю, де масове впровадження контрастує з нішовим статусом електромобілів в інших країнах.

Попри деяке згладжування регіональних відмінностей, вони залишатимуться суттєвими у прогнозному періоді. У 2030 році частка електромобілів у глобальних продажах перевищить 40%. У Китаї цей показник сягне 80%, у Європі — 60%, а у США — лише 20%. Китай забезпечить близько половини з прогнозованих 5,4 млн барелів нафти, що будуть зекономлені внаслідок впровадження електромобілів, тоді як Європа та США — по 14% кожна. Близько трьох чвертей скорочення попиту припаде на бензин, решта — на дизель.

Європа, США

В інших регіонах ситуація була менш яскравою: у Європі спостерігався застій, а в США — лише помірне зростання на 10% у 2024 році, порівняно з 40% у 2023-му. У багатьох розвинених країнах електромобілям складно вийти за межі нішевого ринку серед екосвідомих мешканців міст. Висока вартість у порівнянні з традиційними авто, обмежена інфраструктура заряджання, невеликий запас ходу та падіння вартості на вторинному ринку стримують потенційних покупців. Скорочення або скасування субсидій у деяких країнах також знижує зацікавленість споживачів.

Прогноз

Прогноз залишається невизначеним, зокрема через нестабільну регуляторну політику. Це стосується як внутрішніх ринків (наприклад, податкові пільги у США можуть бути скасовані), так і міжнародних. Домінування Китаю у сфері чистих технологій викликає напруження у відносинах із торговими партнерами. Його звинувачують у надмірній державній підтримці та експортуванні структурного надвиробництва. Додаткові мита з боку ЄС і США, що набули чинності минулого року, є тому підтвердженням.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA