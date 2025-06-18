Нафтопереробна галузь стикається з млявим зростанням попиту на продукти — IEA

Світовий попит на перероблені нафтопродукти сягне піку у 2027 році, після чого зниження споживання бензину та дизелю переважить приріст авіаційного пального. Азія нарощує переробні потужності швидше, ніж скорочуються заводи в ЄС і США, що створює глобальний надлишок. Близький Схід консолідує роль експортного центру, тоді як Атлантичний басейн стикається з ростом профіциту нафти.

Нафтопереробна галузь

Нафтопереробна галузь стикається з дедалі більшими викликами, адже зростання попиту обумовлюється переважно розвитком нафтохімії, яка все частіше базується на продуктах, що не проходять традиційну переробку, зокрема NGL (природні газові рідини). Очікується, що світовий попит на перероблені продукти досягне піку у 2027 році на рівні 86,3 млн барелів на добу — лише на 710 тис. барелів більше, ніж у 2024 році. Після цього падіння споживання бензину та дизпального перевищуватиме приріст попиту на нафту та авіаційне паливо.

Попит

Попит на нафтопродукти досягне піку у 2027 році, тоді як нові потужності в Азії перевищать потреби ринку, змушуючи дорогі заводи в США та Європі скорочувати виробництво.

Попри стримані прогнози зростання попиту, до 2030 року у світі очікується введення в експлуатацію 4,2 млн барелів/добу нових нафтопереробних потужностей, тоді як 1,6 млн барелів/добу потужностей буде виведено з експлуатації. Водночас чисте зростання потужностей значно перевищить попит на перероблені продукти, особливо в Азії — зокрема у Китаї та Індії — де розширення переважає закриття заводів у Європі та США. Це свідчить про необхідність подальшого закриття надлишкових потужностей, насамперед дорогих підприємств у Європі та на західному узбережжі США.

Баланс нафти

Із послабленням активності нафтопереробки в Європі та США до кінця десятиліття й одночасним зростанням нафтовидобутку в Америці, профіцит нафти в Атлантичному басейні збільшиться приблизно на 870 тис. барелів на добу — до 7,1 млн барелів/добу до 2030 року. Експорт нафтопродуктів з регіону зросте на 320 тис. барелів/добу — до 3,5 млн барелів/добу, оскільки місцевий попит скорочується швидше. Водночас активність нафтопереробки на Схід від Суеца не встигає за зростанням попиту, що дещо збільшить дефіцит пропозиції продуктів. Попри це, Близький Схід наростить постачання на 860 тис. барелів/добу до 2030 року, посилюючи свою роль як провідного експортно-орієнтованого нафтопереробного центру.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA