Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Європейська нафтопереробка під загрозою: попит падає, потужності згортаються

До 2030 року попит на нафтопродукти в Європі скоротиться на 900 тис. барелів на добу, що призведе до найбільшого за останні роки зменшення переробки та ймовірного закриття НПЗ.

До 2030 року загальний попит на нафтопродукти в Європі (включно з країнами ОЕСР і не-ОЕСР) зменшиться на понад 900 тис. барелів на добу (б/д) — до 12,8 млн б/д. Переробка нафти в регіоні впаде майже на таку ж величину, що відображає тенденцію скорочення попиту.

Наявна потужність європейських НПЗ становить 14,5 млн б/д — лише трохи більше від прогнозованого попиту. Висока собівартість, а також суттєвий, але нерівномірний дисбаланс за продуктами робить європейські НПЗ вразливими до закриття. За прогнозами, обсяг потужностей під загрозою зросте ще на 650 тис. б/д — до 1,6 млн б/д.

Європейська залежність від імпорту середніх дистилятів (зокрема, дизеля та авіагасу) сприяла зростанню маржі на ці продукти, що мотивувало НПЗ зосереджуватись на їх виробництві. Водночас, із 2019 року спостерігається поступове скорочення попиту на дизель і перехід до бензину, особливо у країнах ЄС. Ця тенденція надалі зменшуватиме необхідність імпорту дизеля, хоча імпорт гасу, ймовірно, зросте.

НПЗ країн ОЕСР Європи залишаються в умовах структурного спаду.

Єдині значні нові проєкти за останні роки — розширення Repsol у Іспанії (2011 рік, +110 тис. б/д) та введення в експлуатацію заводу Star від SOCAR у Туреччині (2019 рік, +190 тис. б/д). Нові проєкти та розширення не очікуються.

До 2030 року вже оголошено про закриття потужностей на 370 тис. б/д, а в другій половині десятиліття можливе ще більше згортання. Інвестиції обмежуються підтримкою чинних активів, декарбонізаційними ініціативами та впровадженням водню.

2025 рік стане рекордним за темпами згортання — понад 370 тис. б/д. Shell припинив роботу секції Весселінг (150 тис. б/д) в Німеччині, BP готується зупинити 80 тис. б/д на своїй Гельзенкірхенській установці, а у квітні закрили НПЗ Petroineos в Ґранджмуті (Велика Британія, 140 тис. б/д).

Це продовження раніше здійснених перетворень або повних зупинок — таких як Grandpuits (TotalEnergies, 100 тис. б/д), Slagen (ExxonMobil, 110 тис. б/д у Норвегії), Livorno (Eni, 120 тис. б/д, Італія, 2024 рік). Частина з них переходить на виробництво біопалива, що, однак, веде до зниження потужності традиційної переробки та виробництва світлих нафтопродуктів.

Також зазнали затримок інвестиції у проєкти з виробництва відновлюваного водню — компанії переосмислюють свої підходи до капіталовкладень.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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