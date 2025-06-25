Нафта відновлюється через деескалацію на Близькому Сході та очікування від ФРС

Ціни на нафту намагаються відновитися після недавнього падіння, учасники ринку оцінюють стабільність перемир’я між Іраном і Ізраїлем та сподіваються на ранніше зниження ставки ФРС.
Геополітика та монетарна політика підтримують ціни
- Сентябрські ф’ючерси на Brent виросли на 1 % до $66,89 за барель; WTI – на 1,32 % до $65,21.
- Попри зниження геополітичної премії після атак на ядерні об’єкти Ірану, ринок переключився на потік очікувань щодо можливого перенесення першого зниження ставки ФРС на липень.
- Слабші макродані США, зокрема щодо споживчої довіри, підкріплюють очікування м’якішої грошово-кредитної політики.
- Ф’ючерсні ринки вказують на ймовірне зниження ставки на 60 базисних пунктів до грудня.
Перемир’я в регіоні та реакція ринку
- Попереднє перемир’я між Іраном та Ізраїлем, досягнуте за посередництва США, сприяло стабілізації ринку.
- Ціни впали після публічних заяв про перемир’я, але аналітики зазначають: «Опасения по поводу постачання з Близького Сходу тимчасово відступили, але ні́куди не зникли».
- Оцінка американської розвідки підтвердила, що атаки США лише відтермінували ядерний потенціал Ірану на кілька місяців.
Поточна динаміка та очікування
- Ціни на нафту, ймовірно, консолідуються в діапазоні $65–70 за барель у найближчі дні.
- Інвестори очікують публікації статистики щодо внутрішніх запасів нафти у США — попередні дані свідчать про зниження на 4,23 млн барелів за тиждень до 20 червня.
Висновок
Нафтовий ринок демонструє обережний оптимізм: геополітичні ризики тимчасово зменшилися, а монетарна політика США може створити сприятливе середовище для стабілізації цін. Очікування зміни процентної ставки у липні посилює підтримку котирувань, а ключовим ризиком залишається подальша доля перемир’я на Близькому Сході.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
Reuters – аналіз цін і перспектив зниження ставок ФРС
Reuters – вплив перемир’я Іран–Ізраїль на нафтові котирування
Додаткові джерела інформації:
FT – геополітика та енергетика
WSJ – ринок очікує рішень ФРС