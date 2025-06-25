Нафта відновлюється через деескалацію на Близькому Сході та очікування від ФРС

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Нафта відновлюється через деескалацію на Близькому Сході та очікування від ФРС

Ціни на нафту намагаються відновитися після недавнього падіння, учасники ринку оцінюють стабільність перемир’я між Іраном і Ізраїлем та сподіваються на ранніше зниження ставки ФРС.

Геополітика та монетарна політика підтримують ціни

  • Сентябрські ф’ючерси на Brent виросли на 1 % до $66,89 за барель; WTI – на 1,32 % до $65,21.
  • Попри зниження геополітичної премії після атак на ядерні об’єкти Ірану, ринок переключився на потік очікувань щодо можливого перенесення першого зниження ставки ФРС на липень.
  • Слабші макродані США, зокрема щодо споживчої довіри, підкріплюють очікування м’якішої грошово-кредитної політики.
  • Ф’ючерсні ринки вказують на ймовірне зниження ставки на 60 базисних пунктів до грудня.

Перемир’я в регіоні та реакція ринку

  • Попереднє перемир’я між Іраном та Ізраїлем, досягнуте за посередництва США, сприяло стабілізації ринку.
  • Ціни впали після публічних заяв про перемир’я, але аналітики зазначають: «Опасения по поводу постачання з Близького Сходу тимчасово відступили, але ні́куди не зникли».
  • Оцінка американської розвідки підтвердила, що атаки США лише відтермінували ядерний потенціал Ірану на кілька місяців.

Поточна динаміка та очікування

  • Ціни на нафту, ймовірно, консолідуються в діапазоні $65–70 за барель у найближчі дні.
  • Інвестори очікують публікації статистики щодо внутрішніх запасів нафти у США — попередні дані свідчать про зниження на 4,23 млн барелів за тиждень до 20 червня.

Висновок

Нафтовий ринок демонструє обережний оптимізм: геополітичні ризики тимчасово зменшилися, а монетарна політика США може створити сприятливе середовище для стабілізації цін. Очікування зміни процентної ставки у липні посилює підтримку котирувань, а ключовим ризиком залишається подальша доля перемир’я на Близькому Сході.

Джерело: Terminal
За матеріалами:
Reuters – аналіз цін і перспектив зниження ставок ФРС
Reuters – вплив перемир’я Іран–Ізраїль на нафтові котирування

Додаткові джерела інформації:
FT – геополітика та енергетика
WSJ – ринок очікує рішень ФРС

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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