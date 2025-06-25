Стаття висвітлює, як після бомбардування ядерних об’єктів ірану ціни на нафту та бензин у США зросли, але оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном стабілізувало ринок.
Розрядження ескалації
- Зниження загрози $4.50 за галон — середня ціна бензину у США наразі становить $3.22 за галон
- США – Іран: удари були спрямовані по військових об’єктах, а не по нафтовій інфраструктурі, що зменшило паніку на ринку
- Ф’ючерси на нафту опустилися нижче $70 за барель після оголошення про припинення вогню
- Аналітики зазначають, що іранська відповідь була обмежена військовими цілями, а не енергетичними об’єктами
Водночас:
Іранський парламент підтримав ідею закриття Ормузької протоки — ключового маршруту для 20–25 % світових нафтових постачань. Проте рішення має затвердити вища рада національної безпеки. Аналітики попереджають: у разі блокування протоки ціна на нафту може підскочити до $110–120 за барель.
Вплив на ринок та споживачів
- Позитивна реакція інвесторів: індекси Dow, S&P 500 та Nasdaq зросли після новин про припинення вогню
- Трейдери швидко реагували на новини, продаючи нафту через зменшення ризиків перебоїв постачання
- Зростання вартості судноплавства через потенційну загрозу Ормузькій протоці, попри здешевлення нафти
- Ціни на бензин поки стабільні, але залишаються чутливими до будь-яких нових геополітичних потрясінь
Конфлікт між США та Іраном спровокував коливання цін на нафту та занепокоєння щодо вартості бензину. Проте завдяки оголошеному припиненню вогню ринки тимчасово стабілізувалися. Ситуація навколо Ормузької протоки залишається потенційно вибухонебезпечною — можливе її блокування може викликати новий стрибок цін.
Джерело: Terminal
Строго: За матеріалами:
• Politico
• Reuters
Додаткові джерела інформації:
• CBS News