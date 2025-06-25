Середня ціна бензину у США наразі становить $3.22 за галон

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Стаття висвітлює, як після бомбардування ядерних об’єктів ірану ціни на нафту та бензин у США зросли, але оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном стабілізувало ринок.

Розрядження ескалації

  • Зниження загрози $4.50 за галон — середня ціна бензину у США наразі становить $3.22 за галон
  • США – Іран: удари були спрямовані по військових об’єктах, а не по нафтовій інфраструктурі, що зменшило паніку на ринку
  • Ф’ючерси на нафту опустилися нижче $70 за барель після оголошення про припинення вогню
  • Аналітики зазначають, що іранська відповідь була обмежена військовими цілями, а не енергетичними об’єктами

Водночас:

Іранський парламент підтримав ідею закриття Ормузької протоки — ключового маршруту для 20–25 % світових нафтових постачань. Проте рішення має затвердити вища рада національної безпеки. Аналітики попереджають: у разі блокування протоки ціна на нафту може підскочити до $110–120 за барель.

Вплив на ринок та споживачів

  • Позитивна реакція інвесторів: індекси Dow, S&P 500 та Nasdaq зросли після новин про припинення вогню
  • Трейдери швидко реагували на новини, продаючи нафту через зменшення ризиків перебоїв постачання
  • Зростання вартості судноплавства через потенційну загрозу Ормузькій протоці, попри здешевлення нафти
  • Ціни на бензин поки стабільні, але залишаються чутливими до будь-яких нових геополітичних потрясінь

Конфлікт між США та Іраном спровокував коливання цін на нафту та занепокоєння щодо вартості бензину. Проте завдяки оголошеному припиненню вогню ринки тимчасово стабілізувалися. Ситуація навколо Ормузької протоки залишається потенційно вибухонебезпечною — можливе її блокування може викликати новий стрибок цін.

Джерело: Terminal

Строго: За матеріалами:

Politico

Business Insider

MarketWatch

Reuters

Додаткові джерела інформації:

Financial Times

CBS News

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Автор:

(Всего статей: 1872)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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