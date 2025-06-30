У Каліфорнії з липня зросте податок на бензин

З 1 липня у Каліфорнії підвищується акциз на бензин ще на 1,6 цента за галон. Це щорічне коригування покликане стабільно фінансувати проєкти ремонту та будівництва доріг попри коливання цін на пальне.

Причини та наслідки зростання

Цьогорічна автоматична індексація акцизного податку в Каліфорнії підніме його на 1,6 цента за галон. Ці надходження йдуть на фінансування ремонту, поліпшення та будівництва вулично-дорожньої інфраструктури.

Середня родина у Каліфорнії споживає приблизно тисячу галонів бензину на рік

За словами професора енергетичної економіки Університету Берклі Северина Боренстайна, додаткова річна вартість для типового домогосподарства становитиме близько 16 доларів

Загалом податки на бензин коштуватимуть середній родині близько 612 доларів на рік

Водночас окремі водії побоюються ще одного підвищення на 13–17 центів за галон через нові стимули для зменшення вуглецевого вмісту у пальному.

Реакція водіїв

«Це справді здається несправедливим, що з того, що є нашою основою життя, наживаються», — сказав клієнт Sol Gonzalez.

«Я багато подорожую з чоловіком і родиною. Дуже дорого нам це обходиться», — зазначила Karla Arriaga.

«Я не в захваті від того, що доведеться платити більше на заправці кожного разу. Податки точно впливають на мою здатність пересуватися районом затоки», — прокоментував Reza Shahabedin.

Джерело: Terminal

За матеріалами: KTVU

Додаткові джерела інформації

California Department of Tax and Fee Administration

California Road Maintenance and Rehabilitation Program