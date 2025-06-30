Обновлено: Июнь 30, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

У Каліфорнії з липня зросте податок на бензин

З 1 липня у Каліфорнії підвищується акциз на бензин ще на 1,6 цента за галон. Це щорічне коригування покликане стабільно фінансувати проєкти ремонту та будівництва доріг попри коливання цін на пальне.

Причини та наслідки зростання

Цьогорічна автоматична індексація акцизного податку в Каліфорнії підніме його на 1,6 цента за галон. Ці надходження йдуть на фінансування ремонту, поліпшення та будівництва вулично-дорожньої інфраструктури.

  • Середня родина у Каліфорнії споживає приблизно тисячу галонів бензину на рік
  • За словами професора енергетичної економіки Університету Берклі Северина Боренстайна, додаткова річна вартість для типового домогосподарства становитиме близько 16 доларів
  • Загалом податки на бензин коштуватимуть середній родині близько 612 доларів на рік

Водночас окремі водії побоюються ще одного підвищення на 13–17 центів за галон через нові стимули для зменшення вуглецевого вмісту у пальному.

Реакція водіїв

«Це справді здається несправедливим, що з того, що є нашою основою життя, наживаються», — сказав клієнт Sol Gonzalez.

«Я багато подорожую з чоловіком і родиною. Дуже дорого нам це обходиться», — зазначила Karla Arriaga.

«Я не в захваті від того, що доведеться платити більше на заправці кожного разу. Податки точно впливають на мою здатність пересуватися районом затоки», — прокоментував Reza Shahabedin.

Джерело: Terminal

За матеріалами: KTVU

Додаткові джерела інформації

California Department of Tax and Fee Administration

California Road Maintenance and Rehabilitation Program

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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