XCF Global та Continual Renewable Ventures підписали меморандум про створення SAF та HVO-платформи New Rise Australia

Обновлено: Июнь 30, 2025. Тэги: , , , , , , ,

XCF Global та Continual Renewable Ventures підписали меморандум про створення SAF та HVO-платформи New Rise Australia

XCF Global та австралійська компанія Continual Renewable Ventures домовилися про створення спільної платформи для розвитку виробництва сталого авіаційного пального (SAF) і гідрогенізованої рослинної олії (HVO) в Австралії. Запуск New Rise Australia передбачає використання запатентованої конфігурації XCF для пришвидшення будівництва та зниження витрат.

Розвиток SAF та HVO-інфраструктури в Австралії

Компанії підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення спільного підприємства New Rise Australia Pty. Ltd., яке займатиметься розробкою та комерціалізацією проєктів SAF по всій Австралії.

New Rise AU працюватиме за ліцензійною угодою, що передбачає використання інтегрованої SAF-платформи XCF із запатентованим дизайном та модульною конфігурацією. Такий підхід дає можливість скоротити терміни будівництва й підвищити капітальну ефективність. Перша австралійська установка планується за зразком діючого проєкту New Rise Reno у США.

«Це партнерство підкреслює силу нашої платформи та підтверджує ефективність нашого підходу до розвитку інфраструктури. Австралія готова до зростання SAF завдяки сильній регуляторній підтримці та попиту авіаційної галузі», — зазначив Міхір Дандже, CEO та голова ради директорів XCF Global.

Renzo Petersen, директор Continual Renewable Ventures, додав:

«Ми обрали XCF завдяки їхньому інноваційному підходу до проєктування SAF і HVO-заводів, що дозволяє швидше та ефективніше розгортати виробництво. Разом ми закладаємо фундамент для масштабованої платформи, яка підтримає декарбонізаційні цілі Австралії».

  • Угода попередньо передбачає участь у капіталі, ліцензійні платежі та ексклюзивні права на австралійський ринок.
  • Це частина міжнародної стратегії з розширення присутності XCF Global.
  • Розробка остаточних угод триває, із проведенням юридичної, технічної та комерційної експертизи.

Майбутнє сталого пального в регіоні

Водночас компанії зазначають, що Австралія має сприятливе середовище для розвитку SAF завдяки:

  • посиленим державним стимулам і вимогам щодо скорочення викидів
  • зростаючому попиту з боку авіаційного сектору
  • економічним можливостям швидкої комерціалізації

Остаточні угоди планують укласти найближчими місяцями, однак сторони попереджають, що угода може не відбутися або її умови можуть змінитися.

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Джерело: Terminal.

За матеріалами: XCF Global, ACCESS Newswire.

Додаткові джерела інформації: ICAO SAF Information, Australian Renewable Energy Policy.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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