XCF Global та Continual Renewable Ventures підписали меморандум про створення SAF та HVO-платформи New Rise Australia

XCF Global та австралійська компанія Continual Renewable Ventures домовилися про створення спільної платформи для розвитку виробництва сталого авіаційного пального (SAF) і гідрогенізованої рослинної олії (HVO) в Австралії. Запуск New Rise Australia передбачає використання запатентованої конфігурації XCF для пришвидшення будівництва та зниження витрат.

Розвиток SAF та HVO-інфраструктури в Австралії

Компанії підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення спільного підприємства New Rise Australia Pty. Ltd., яке займатиметься розробкою та комерціалізацією проєктів SAF по всій Австралії.

New Rise AU працюватиме за ліцензійною угодою, що передбачає використання інтегрованої SAF-платформи XCF із запатентованим дизайном та модульною конфігурацією. Такий підхід дає можливість скоротити терміни будівництва й підвищити капітальну ефективність. Перша австралійська установка планується за зразком діючого проєкту New Rise Reno у США.

«Це партнерство підкреслює силу нашої платформи та підтверджує ефективність нашого підходу до розвитку інфраструктури. Австралія готова до зростання SAF завдяки сильній регуляторній підтримці та попиту авіаційної галузі», — зазначив Міхір Дандже, CEO та голова ради директорів XCF Global.

Renzo Petersen, директор Continual Renewable Ventures, додав:

«Ми обрали XCF завдяки їхньому інноваційному підходу до проєктування SAF і HVO-заводів, що дозволяє швидше та ефективніше розгортати виробництво. Разом ми закладаємо фундамент для масштабованої платформи, яка підтримає декарбонізаційні цілі Австралії».

Угода попередньо передбачає участь у капіталі, ліцензійні платежі та ексклюзивні права на австралійський ринок.

участь у капіталі, ліцензійні платежі та ексклюзивні права на австралійський ринок. Це частина міжнародної стратегії з розширення присутності XCF Global.

Розробка остаточних угод триває, із проведенням юридичної, технічної та комерційної експертизи.

Майбутнє сталого пального в регіоні

Водночас компанії зазначають, що Австралія має сприятливе середовище для розвитку SAF завдяки:

посиленим державним стимулам і вимогам щодо скорочення викидів

зростаючому попиту з боку авіаційного сектору

економічним можливостям швидкої комерціалізації

Остаточні угоди планують укласти найближчими місяцями, однак сторони попереджають, що угода може не відбутися або її умови можуть змінитися.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: XCF Global, ACCESS Newswire.

Додаткові джерела інформації: ICAO SAF Information, Australian Renewable Energy Policy.