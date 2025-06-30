Ринок газу України та Європи наприкінці червня 2025 року: підсумки та прогнози

Наприкінці червня ринки газу в Україні та Європі демонстрували помітне зниження цін попри локальні коливання попиту та пропозиції. Основні чинники — заповнення сховищ перед зимою, стабілізація геополітичної ситуації та плани постачальників на серпень.
Огляд українського ринку газу
На Українській енергетичній біржі минулого тижня відбувалася активна торгівля ресурсами червня, липня та серпня 2025 року.
- У торгах брали участь 5 компаній: Оператор ГТС України, ГПК Нафтогаз Трейдинг, Укрзалізниця, Київводоканал, Енерго Збут Транс.
- У секції «Середньо- та довгостроковий ринок» стартові ціни знижувалися протягом тижня, станом на п’ятницю падіння склало 9,13% порівняно з понеділком.
- Було реалізовано понад 49 млн куб. м газу, з яких понад 48 млн куб. м придбав Оператор ГТС України.
Імпортні угоди:
- Перша угода у секції «Транскордон, митний склад» – придбання 100 тис. куб. м за 480 євро у форматі «митний склад + short haul».
- Три угоди у секції «Імпортований природний газ»: понад 22 млн куб. м у ПСГ з постачанням у червні-жовтні 2025 року за ціною 23000-24465,79 грн./тис. куб. м без ПДВ.
Короткостроковий ринок:
- На внутрішньодобовому сегменті реалізовано 76 тис. куб. м.
- Середньозважена ціна у п’ятницю, 27 червня – 22100 грн./тис. куб. м без ПДВ.
Баланс газу в Україні
- Середній обсяг імпорту з Європи – 19 млн куб. м/добу.
- Основний напрямок постачання – Угорщина.
- Відбір зі сховищ відсутній, закачування перевищувало 40 млн куб. м/добу.
- Обсяг газу у підземних сховищах – близько 8 млрд куб. м.
Європейський ринок газу: стабілізація та перспективи
Після попередніх бурхливих сесій європейський ринок стабілізувався, реагуючи на зниження ризиків у глобальних поставках.
- Геополітична розрядка: оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном призвело до зниження цін.
- Норвегія завершила планові відключення, наступні очікуються лише наприкінці серпня. Постачання з Норвегії залишаються стабільними.
- ЄС активно заповнює сховища, станом на 25 червня рівень зберігання склав 57% з прогнозом 85-92% до 1 листопада.
«Ринок повертається до оцінки більш локальної та регіональної динаміки рівнів зберігання в Європі, які є відносно низькими для цієї пори року»
Динаміка цін контрактів на європейських хабах (євро/МВт.г):
- Спотові ціни – у середньому 37,21.
- Місячні контракти (M+1) – 37,47 (+0,81% до споту).
- Квартальні (Q+1) – 37,37 (+0,62%).
- Сезонні (S+1) – 39,09 (+5,27%).
Британський ринок:
- Премія NBP над TTF сягала 8,54 пенсів/терм. на початку тижня, знизилась до 4,5 пенсів/терм. (0,15 п./кВт·год).
- Добові потоки з Норвегії зменшилися до 59 млн куб. м/добу через скорочення у Лангеледі до 50 млн куб. м/добу.
Використання сховищ і підготовка до зими
- Зберігання газу в ЄС – 57% станом на 25 червня.
- Ціль – не менше 80% до 1 грудня, з прогнозами до 85-92% на 1 листопада.
- Активне закачування на тлі м’якого початку літа.
Перспективи і ризики
- Температури зростатимуть до кінця червня, підвищуючи попит на охолодження у Європі.
- Очікується повернення до сезонних норм у липні.
- Європа планує знизити ризики дефіциту, проте прогнози холоднішої зими 2024-25 років можуть збільшити витрати на понад 11 млрд доларів.
- Критичні фактори – низький попит на СПГ в Азії, врегулювання конфліктів на Близькому Сході, м’яка зима 2025-26 років.