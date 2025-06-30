Найбільший австралійський проєкт зеленого водню скасовано

В Австралії остаточно закрили амбітний проєкт Murchison Hydrogen Renewables, що мав стати найбільшим виробництвом зеленого водню у країні. Водночас компанія-підрядник вирішила повністю вийти з ринку водню.

Остаточне рішення про закриття

Murchison Hydrogen Renewables — це 5-гігава́тний проєкт на заході Австралії, що планував виробництво зеленого аміаку для експорту. Він офіційно скасований після того, як компанія Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ухвалила рішення залишити не лише цей об’єкт, а й увесь водневий напрям своєї діяльності.

За планом об’єкт мав щороку виробляти близько 2 мільйонів тонн зеленого аміаку

Потенційними ринками збуту були Південна Корея та Японія

Причини виходу з ринку

Компанія заявила, що водень більше не відповідає її інвестиційній стратегії. У CIP пояснили свою позицію так:

Ми більше не інвестуємо в жодні водневі проєкти

Наслідки для Австралії

Це рішення б’є по планах Австралії стати провідним експортером зеленого водню та аміаку. Попри плани федерального уряду зробити країну водневою супердержавою, вихід великого інвестора підсвічує серйозні ризики та виклики для галузі.

Високі витрати на виробництво зеленого водню

Невизначеність щодо попиту на ключових ринках

Проблеми з фінансуванням інфраструктури

Джерело

Terminal. За матеріалами: Hydrogen Insight

Додаткові джерела інформації