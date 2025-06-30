Ціни на нафту знижуються на тлі очікуваного зростання видобутку OPEC+

Ціни на нафту демонструють змішану динаміку попри побоювання надлишкової пропозиції через можливе збільшення видобутку країнами OPEC+. Інвестори оцінюють перспективи рішень картелю та вплив економічних даних зі США на попит на нафту.

Очікування рішення OPEC+ та фактори тиску на ринок

Ціни на нафту в понеділок завершили торги зі зниженням через очікування, що OPEC+ збільшить рівень видобутку ще на 411 тис. барелів на добу під час зустрічі в неділю. Це може посилити надлишкову пропозицію на ринку.

росія заявила про готовність підтримати підвищення квот у серпні.

Саудівська Аравія сигналізувала про можливість додаткових аналогічних збільшень видобутку для зниження цін і «покарання» окремих членів, які перевищують квоти.

Загалом OPEC+ планує повернути 2,2 млн барелів на добу, скорочених протягом 2 років, із повним відновленням видобутку до вересня 2026 року.

Водночас, зниження індексу долара до мінімуму за 3,25 року обмежило втрати на ринку нафти, а зростання S&P 500 до нового історичного максимуму свідчить про впевненість у економічних перспективах і підтримує попит на енергоносії.

Американські економічні дані та вплив на попит

Слабкі економічні дані зі США створюють додатковий тиск на нафтовий ринок:

Індекс ділової активності в Чикаго за червень несподівано впав до 40,4, найнижчого рівня за п’ять місяців.

Огляд виробничої активності Федерального резервного банку Далласа за червень зріс лише до -12,7, гірше прогнозу -10,0.

Запаси та споживчий попит у США

Дані Управління енергетичної інформації США (EIA):

Запаси сирої нафти станом на 20 червня були на 10,9% нижчі від сезонного середнього показника за п’ять років.

Запаси бензину на 2,8% нижчі від середнього значення за п’ять років.

Запаси дистилятів на 20,3% нижчі за п’ятирічний сезонний показник.

Видобуток нафти у США залишався незмінним на рівні 13,435 млн барелів на добу, що трохи нижче рекордного показника у 13,631 млн барелів на добу (грудень 2022 року).

Додаткові фактори ринку

Тиск на ринок також чинять торговельні ризики через плани президента Трампа запровадити односторонні тарифи вже до 9 липня після завершення 90-денної паузи. Водночас падіння запасів нафти на танкерах, що стоять без руху понад 7 днів, на 8,7% за тиждень до 80,22 млн барелів є підтримкою для ринку.

Американська автомобільна асоціація (AAA) прогнозує рекордні 61,6 млн автомобільних поїздок на День незалежності (з 28 червня по 6 липня), що на 2,2% більше, ніж торік, демонструючи сильніший попит на бензин.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart