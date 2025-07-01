Велика Британія посилює курс на зелений напрямок попри обережність банківського сектору

Британський уряд підтверджує намір розвивати зелений напрямок і перехідне фінансування, попри те що провідні банки країни скорочують кліматичні цілі та відкладають свої стратегії досягнення «нульових викидів».

Підготовка стратегії зростання фінансових послуг

Міністерка фінансів Великої Британії Емма Рейнолдс на заході City Week наголосила на амбіціях уряду здійснити зелений перехід у секторі фінансових послуг. Вона підкреслила роль Лондона як провідного центру фінансових і професійних послуг, а також необхідність розвитку досліджень для інтеграції сталого фінансування.

Запланована до публікації 15 липня Стратегія зростання та конкурентоспроможності фінансових послуг має стати ключовим елементом економічної політики уряду.

Пріоритетними напрямами стратегії названо розвиток навичок як один із п’яти основних аспектів «перехідного фінансування».

Це відбувається попри тенденцію згортання кліматичних ініціатив серед великих гравців сектору.

Водночас банківська індустрія демонструє відхід від раніше проголошених кліматичних зобов’язань:

Barclays і Natwest прибрали кліматичні цілі з річних бонусних програм для топменеджерів.

HSBC оголосив про 20-річну відстрочку досягнення цілей «нульових викидів».

«Ми вважаємо, що для успіху дорожня карта має бути інклюзивною, стабільною та сфокусованою», – заявила Емма Рейнолдс.

Сповільнення глобального зеленого переходу

Енергетичний секретар Великої Британії Ед Мілібанд анонсував плани перетворити фінансовий сектор країни на глобальний центр зелених інвестицій. Проте City AM повідомляє про суттєве зниження рейтингів зеленого фінансу в секторі, попри лідерство Лондона у 15-му виданні Global Green Finance Index.

Рейтинг Лондона знизився на 36 пунктів до 598.

Фінансова стратегія уряду має на меті забезпечити «нетто-нульові» викиди, підтримку регіонального зростання та економічної безпеки.

Міністерка Рейнолдс назвала майбутню COP30 у Бразилії важливою для глобальних кліматичних амбіцій, нагадавши про домовленість минулого року щодо збільшення кліматичного фінансування для країн, що розвиваються, до $1,3 трлн на рік до 2035-го.

Згортання зобов’язань щодо зеленого фінансування спостерігається у світовому масштабі. Чимало експертів вказують на повернення Дональда Трампа до Білого дому як важливий фактор. Одним із його перших рішень після інавгурації у 2017 та 2025 роках було виведення США з Паризької кліматичної угоди. Світовий банк також пом’якшив кліматичний підхід після скорочень американських програм.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice

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