Іран може відновити збагачення урану протягом кількох місяців – МАГАТЕ

Обновлено: Июль 01, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Іран може відновити збагачення урану протягом кількох місяців – МАГАТЕ

Очільник МАГАТЕ попередив, що попри серйозні пошкодження ядерних об’єктів Ірану внаслідок авіаударів США та Ізраїлю, країна здатна відновити збагачення урану вже протягом кількох місяців. Тегеран заперечує доступ до пошкоджених об’єктів і припинив співпрацю з МАГАТЕ, а міжнародна спільнота закликає до повернення за стіл переговорів.

Напруження навколо іранської ядерної програми

Міжнародна напруга зростає через ризик відновлення Іраном робіт зі збагачення урану після серії авіаударів, які завдали шкоди ключовим об’єктам у Фордоу, Натанзі та Ісфахані. Попри це, Іран зберігає високий технологічний рівень своєї ядерної програми.

  • МАГАТЕ не має чіткого уявлення про долю запасів високозбагаченого урану, яких було близько 400 кг із збагаченням до 60%.
  • Іран відмовив у доступі інспекторам МАГАТЕ до пошкоджених об’єктів.
  • Тегеран заперечує військовий характер програми, стверджуючи про її мирні цілі.

Міжнародна реакція

США та Ізраїль стверджують, що їхні удари суттєво відкинули ядерну програму Ірану.

«Франклі кажучи, не можна стверджувати, що все зникло без сліду», – заявив Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ. «Іран – дуже розвинена країна в ядерних технологіях. Ви не можете скасувати знання або можливості».

Президент США Дональд Трамп заявив, що програма Ірану «була знищена так, як ніхто раніше не бачив» і пригрозив новими ударами у разі відновлення збагачення на небезпечному рівні. Водночас Іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі визнав серйозні пошкодження, не розкриваючи подробиць.

Заклики до переговорів

Іранський парламент проголосував за призупинення співпраці з МАГАТЕ. Водночас французький президент Еммануель Макрон закликав Іран повернутися до переговорів та відновити допуск для міжнародних інспекторів.

Гарантії безпеки для інспекторів

Попри заклики в іранських медіа до арешту та страти керівника МАГАТЕ, іранський посол в ООН запевнив, що «інспектори в Ірані перебувають у безпечних умовах».

Джерело: Terminal

За матеріалами: RFE/RL, CBS News

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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