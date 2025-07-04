Грецький парламент ухвалив законопроєкт про розвиток біометану та водню з поправками

Парламент Греції більшістю голосів підтримав енергетичний законопроєкт, що створює правові рамки для виробництва біометану та організації ринку водню. Документ передбачає поділ витрат на під’єднання до мережі та інші зміни, спрямовані на розвиток галузі.

Основні положення законопроєкту

Документ частково імплементує Директиву ЄС 2024/1788 та враховує поправки Міністерства довкілля та енергетики. Його мета — підтримати декарбонізацію енергетичної системи через інтеграцію відновлюваних і низьковуглецевих газів.

Запровадження правової бази для розвитку виробництва біометану.

Організація локалізованих невеликих водневих мереж у комерційних та промислових зонах.

Регулювання будівництва у населених пунктах із населенням менше ніж 2 000 осіб.

Ключова зміна у фінансуванні під’єднань

Стаття 9 законопроєкту передбачає зміну схеми фінансування під’єднання до трубопроводу для біометану. Після консультацій із партіями та галузевими об’єднаннями міністерство погодилося на компроміс:

Оператор мережі покриває витрати на перші три кілометри під’єднання.

Витрати на наступні сім кілометрів діляться порівну між виробником і оператором.

Контекст ринку в Греції

Водночас на сьогодні у Греції немає виробництва біометану. За даними European Biogas Association, у 2023 році в країні працювали 87 біогазових установок загальною потужністю близько 1 300 ГВт·год. До 2030 року уряд планує досягти річного виробництва водню на рівні 1,2 ТВт·год і встановленої потужності електролізерів 231 МВт.

Міністр енергетики Ставрос Папастравру заявив, що ухвалений документ відображає «конструктивний і змістовний діалог» з учасниками ринку й політичними силами та принесе користь виробникам, операторам і споживачам.

Наступні кроки

Законопроєкт має бути підписаний Президентом Республіки та оприлюднений в Офіційному урядовому віснику.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence, in.gr