Грецький парламент ухвалив законопроєкт про розвиток біометану та водню з поправками

Обновлено: Июль 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Грецький парламент ухвалив законопроєкт про розвиток біометану та водню з поправками

Парламент Греції більшістю голосів підтримав енергетичний законопроєкт, що створює правові рамки для виробництва біометану та організації ринку водню. Документ передбачає поділ витрат на під’єднання до мережі та інші зміни, спрямовані на розвиток галузі.

Основні положення законопроєкту

Документ частково імплементує Директиву ЄС 2024/1788 та враховує поправки Міністерства довкілля та енергетики. Його мета — підтримати декарбонізацію енергетичної системи через інтеграцію відновлюваних і низьковуглецевих газів.

  • Запровадження правової бази для розвитку виробництва біометану.
  • Організація локалізованих невеликих водневих мереж у комерційних та промислових зонах.
  • Регулювання будівництва у населених пунктах із населенням менше ніж 2 000 осіб.

Ключова зміна у фінансуванні під’єднань

Стаття 9 законопроєкту передбачає зміну схеми фінансування під’єднання до трубопроводу для біометану. Після консультацій із партіями та галузевими об’єднаннями міністерство погодилося на компроміс:

  • Оператор мережі покриває витрати на перші три кілометри під’єднання.
  • Витрати на наступні сім кілометрів діляться порівну між виробником і оператором.

Контекст ринку в Греції

Водночас на сьогодні у Греції немає виробництва біометану. За даними European Biogas Association, у 2023 році в країні працювали 87 біогазових установок загальною потужністю близько 1 300 ГВт·год. До 2030 року уряд планує досягти річного виробництва водню на рівні 1,2 ТВт·год і встановленої потужності електролізерів 231 МВт.

Міністр енергетики Ставрос Папастравру заявив, що ухвалений документ відображає «конструктивний і змістовний діалог» з учасниками ринку й політичними силами та принесе користь виробникам, операторам і споживачам.

Наступні кроки

Законопроєкт має бути підписаний Президентом Республіки та оприлюднений в Офіційному урядовому віснику.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence, in.gr

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 1965)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: