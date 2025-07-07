Світові ціни на нафту можуть залишитися нижче $70 за барель у 2025 році

Обновлено: Июль 07, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Світові ціни на нафту можуть залишитися нижче $70 за барель у 2025 році

Аналітики очікують, що попри напруженість на Близькому Сході, ціни на нафту залишатимуться обмеженими нижче $70 за барель через глобальну надлишкову пропозицію та невизначеність попиту.

Перспективи ринку нафти на 2025 рік

Попри загострення геополітичної напруги на Близькому Сході, серйозного зростання цін не прогнозують без реальних порушень постачання. Очікується, що надлишок пропозиції та економічна невизначеність стримуватимуть зростання цін.

  • Середні прогнози цін Brent у 2025 році — близько $66–67 за барель, а WTI — близько $63–64.
  • ОПЕК+ може коригувати видобуток у разі суттєвого падіння цін.
  • Прогнози Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan — Brent $66.32 за барель, WTI $63.03 за барель за результатами червневого опитування The Wall Street Journal.
  • Окреме опитування Reuters прогнозує середню ціну Brent на рівні $67.86, а WTI — $64.51 за барель.

Водночас зростаючий видобуток групи ОПЕК+, навіть якщо він нижчий за офіційно заявлений 411 тисяч барелів на добу, здатен створити надлишок на ринку восени, попри сезонно сильний попит улітку.

«Щоб повернути ціни на нафту до умовно нормального рівня у $70-х, ринок має збалансуватися», — сказав Роб Туммел, старший портфельний менеджер Tortoise Capital.

«ОПЕК+ продовжує нарощувати видобуток, намагаючись покарати порушників квот і відвоювати частку ринку у виробників із вищою собівартістю», — зазначив Оле Хансен, керівник стратегії з товарних ринків Saxo Bank.

Аналітики вважають, що навіть у разі короткострокового зростання попиту через літні перевезення надлишкова пропозиція і торговельно-економічні ризики обмежуватимуть потенціал підвищення цін. ОПЕК+ може швидко зупинити нарощування видобутку, якщо ціни почнуть суттєво знижуватися.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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