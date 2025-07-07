Світові ціни на нафту можуть залишитися нижче $70 за барель у 2025 році

Аналітики очікують, що попри напруженість на Близькому Сході, ціни на нафту залишатимуться обмеженими нижче $70 за барель через глобальну надлишкову пропозицію та невизначеність попиту.

Перспективи ринку нафти на 2025 рік

Попри загострення геополітичної напруги на Близькому Сході, серйозного зростання цін не прогнозують без реальних порушень постачання. Очікується, що надлишок пропозиції та економічна невизначеність стримуватимуть зростання цін.

Середні прогнози цін Brent у 2025 році — близько $66–67 за барель, а WTI — близько $63–64.

ОПЕК+ може коригувати видобуток у разі суттєвого падіння цін.

Прогнози Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan — Brent $66.32 за барель, WTI $63.03 за барель за результатами червневого опитування The Wall Street Journal.

Окреме опитування Reuters прогнозує середню ціну Brent на рівні $67.86, а WTI — $64.51 за барель.

Водночас зростаючий видобуток групи ОПЕК+, навіть якщо він нижчий за офіційно заявлений 411 тисяч барелів на добу, здатен створити надлишок на ринку восени, попри сезонно сильний попит улітку.

«Щоб повернути ціни на нафту до умовно нормального рівня у $70-х, ринок має збалансуватися», — сказав Роб Туммел, старший портфельний менеджер Tortoise Capital.

«ОПЕК+ продовжує нарощувати видобуток, намагаючись покарати порушників квот і відвоювати частку ринку у виробників із вищою собівартістю», — зазначив Оле Хансен, керівник стратегії з товарних ринків Saxo Bank.

Аналітики вважають, що навіть у разі короткострокового зростання попиту через літні перевезення надлишкова пропозиція і торговельно-економічні ризики обмежуватимуть потенціал підвищення цін. ОПЕК+ може швидко зупинити нарощування видобутку, якщо ціни почнуть суттєво знижуватися.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice