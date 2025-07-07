Обновлено: Июль 07, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

OPEC+ збільшує видобуток нафти швидше за очікування на тлі рекордного літа

OPEC+ оголосила про суттєве підвищення видобутку у серпні, прагнучи захопити більшу частку ринку попри літній пік попиту. Водночас Казахстан продовжує порушувати офіційні квоти, демонструючи розбіжності всередині альянсу.

OPEC+ прискорює вихід із добровільних скорочень

На віртуальній зустрічі в суботу вісім основних учасників на чолі із Саудівською Аравією погодилися збільшити світову пропозицію на 548 000 барелів на добу (б/д) у серпні, перевищивши прогнозоване зростання у 411 000 б/д. Це рішення прискорює план повного згортання 2,2 млн б/д попередніх добровільних скорочень майже на рік раніше запланованого терміну.

  • Фундаментальні фактори: низькі запаси нафти, високі маржі переробки, рекордне завантаження НПЗ у США для цього сезону з 2019 року.
  • Стратегія: зосередження на обсягах, а не на захисті ціни.

«Було безглуздо зберігати номінальне добровільне скорочення. Краще закінчити з цим і рухатися далі», — заявив Bloomberg Гаррі Чилінгірян із Onyx Capital.

Казахстан виходить за межі квот OPEC+

У червні видобуток сирої нафти Казахстану зріс на 7,5%, до 1,88 млн б/д, що значно перевищує офіційну квоту OPEC+ у 1,5 млн б/д. Це відповідає історичному максимуму країни, значною мірою завдяки розширенню проєкту Тенгіз під керівництвом Chevron, який додав 140 000 б/д порівняно з попереднім місяцем.

  • Загальний видобуток нафти та конденсату в червні: 2,15 млн б/д проти 2,02 млн у травні.
  • Влада Казахстану визнає обмежені можливості контролю над іноземними проєктами, такими як Тенгіз чи Кашаган.

«Республіка не має права запроваджувати обмеження на видобуток», — сказав міністр енергетики Єрлан Аккенжєнов у травні.

Ціновий тиск і прогнози

Попри зусилля OPEC+, ціни на нафту залишаються під тиском. Ф’ючерси на Brent з початку року впали більш ніж на 6%, а глобальні запаси, за оцінками, зростали на 1 млн б/д у першій половині 2025 року через уповільнення попиту в Китаї та збільшення видобутку в країнах поза OPEC.

  • Аналітики JPMorgan та Goldman Sachs прогнозували можливе падіння ціни нижче $60 за барель у четвертому кварталі 2025 року.

OPEC+ розраховує, що високий літній попит поглине додаткову пропозицію, проте вільний видобуток Казахстану та прагнення Саудівської Аравії до зростання обсягів підсилюють внутрішню напругу в альянсі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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