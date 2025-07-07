OPEC+ збільшує видобуток нафти швидше за очікування на тлі рекордного літа

OPEC+ оголосила про суттєве підвищення видобутку у серпні, прагнучи захопити більшу частку ринку попри літній пік попиту. Водночас Казахстан продовжує порушувати офіційні квоти, демонструючи розбіжності всередині альянсу.

OPEC+ прискорює вихід із добровільних скорочень

На віртуальній зустрічі в суботу вісім основних учасників на чолі із Саудівською Аравією погодилися збільшити світову пропозицію на 548 000 барелів на добу (б/д) у серпні, перевищивши прогнозоване зростання у 411 000 б/д. Це рішення прискорює план повного згортання 2,2 млн б/д попередніх добровільних скорочень майже на рік раніше запланованого терміну.

Фундаментальні фактори: низькі запаси нафти, високі маржі переробки, рекордне завантаження НПЗ у США для цього сезону з 2019 року.

низькі запаси нафти, високі маржі переробки, рекордне завантаження НПЗ у США для цього сезону з 2019 року. Стратегія: зосередження на обсягах, а не на захисті ціни.

«Було безглуздо зберігати номінальне добровільне скорочення. Краще закінчити з цим і рухатися далі», — заявив Bloomberg Гаррі Чилінгірян із Onyx Capital.

Казахстан виходить за межі квот OPEC+

У червні видобуток сирої нафти Казахстану зріс на 7,5%, до 1,88 млн б/д, що значно перевищує офіційну квоту OPEC+ у 1,5 млн б/д. Це відповідає історичному максимуму країни, значною мірою завдяки розширенню проєкту Тенгіз під керівництвом Chevron, який додав 140 000 б/д порівняно з попереднім місяцем.

Загальний видобуток нафти та конденсату в червні: 2,15 млн б/д проти 2,02 млн у травні.

Влада Казахстану визнає обмежені можливості контролю над іноземними проєктами, такими як Тенгіз чи Кашаган.

«Республіка не має права запроваджувати обмеження на видобуток», — сказав міністр енергетики Єрлан Аккенжєнов у травні.

Ціновий тиск і прогнози

Попри зусилля OPEC+, ціни на нафту залишаються під тиском. Ф’ючерси на Brent з початку року впали більш ніж на 6%, а глобальні запаси, за оцінками, зростали на 1 млн б/д у першій половині 2025 року через уповільнення попиту в Китаї та збільшення видобутку в країнах поза OPEC.

Аналітики JPMorgan та Goldman Sachs прогнозували можливе падіння ціни нижче $60 за барель у четвертому кварталі 2025 року.

OPEC+ розраховує, що високий літній попит поглине додаткову пропозицію, проте вільний видобуток Казахстану та прагнення Саудівської Аравії до зростання обсягів підсилюють внутрішню напругу в альянсі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice.com