Вийшов свіжий огляд зовнішнього ринку дизельного пального станом на 7 липня 2025 року

ЗОВНІШНІЙ РИНКУ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО
Звіт підготовлений НТЦ «Псіхєя»
Дата: 07.07.2025
Mediterranean cargoes
04.07.2025 – Ціни на дизельне паливо зростають на фоні підвищення попиту та обмежень у постачанні. Обсяги продажів збільшилися на 10% у порівнянні з попереднім періодом. Основні ризики: затримки в логістиці та нестабільність глобальних ринків. Прогноз: стабільність цін у найближчий період із помірним зростанням середньостроково.
Northwest Europe cargoes
04.07.2025 – Спостерігається падіння цін на дизельне паливо через зниження попиту та збільшення запасів. Обсяги продажів скоротилися на 5%. Основні ризики: перенасиченість ринку та зниження котирувань на світових біржах. Прогноз: подальше зниження у короткостроковій перспективі, стабілізація середньостроково.
Також у звіті:
Northwest Europe barges
FOB ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен)
Логістика Рейну (Німеччина)
ICE Gasoil (Лондонська біржа)
РФ: Експорт через Туапсе та Новоросійськ
Арктичний порт Вітіно (РФ)