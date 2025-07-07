Рубрика | Україна

Китайські нафтопереробні заводи стикаються з надлишком авіаційного пального

Обновлено: Июль 07, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Китайські нафтопереробні заводи стикаються з надлишком авіаційного пального

Китайські НПЗ опинилися під тиском через різке зростання виробництва авіаційного пального, що значно перевищує внутрішній попит і може змінити баланс торгівлі в регіоні, витісняючи постачання з Близького Сходу та Індії.

Перевиробництво авіаційного пального створює ризики для експортних ринків

У 2025 році обсяги постачання авіаційного пального в Китаї вже перевищують попит більш як на 40%, за даними Kpler. Прогнозований профіцит сягне 390 000 барелів на добу. Це створює додатковий фінансовий тиск на нафтопереробну галузь країни, яка й без того потерпає через падіння попиту на бензин і дизельне пальне.

  • Після пандемії авіаційне пальне стало порятунком для НПЗ, які шукали альтернативу падінню споживання бензину та дизеля.
  • Втім, структурні зміни на кшталт розвитку високошвидкісних залізниць обмежують довгострокове зростання попиту на авіапальне.
  • Внутрішні авіаперевезення зросли, але міжнародні залишаються слабкими, уповільнюючи відновлення споживання.

«Авіаційне пальне було рішенням для падіння попиту на газойль і бензин у Китаї, але фактично ця проблема лише змістилася», – зазначив Замієр Юсуф, аналітик середніх дистилятів у Kpler.

Водночас очікується, що споживання продовжить зростати у 2025 році завдяки збільшенню кількості рейсів та ширшому залученню населення до авіаподорожей. Проте цього недостатньо, щоб повністю поглинути надлишкові обсяги виробництва.

Тиск на ринки експорту

Значна частина надлишкових обсягів може вирушити на експорт. У червні експортні обсяги Китаю могли сягнути рекордних 2,6 млн тонн, що потенційно витісняє постачання з Близького Сходу та Індії. Китайські НПЗ роками працюють із мінімальною маржею через структурні зміни у споживанні пального:

  • Попит на дизель ймовірно досягнув піку ще у 2019 році.
  • Електрифікація транспорту знизила споживання бензину, яке могло досягнути максимуму у 2023 році.

Ставка на нафтохімію не рятує ситуацію

Китай намагається компенсувати проблеми в паливному балансі збільшенням виробництва нафтохімічної продукції, зокрема етилену, але й тут виникають ризики перевиробництва.

  • У 2025 році країна планує додати 6 млн тонн потужностей з виробництва етилену.
  • Протягом наступних трьох років – ще 20 млн тонн.
  • Загальні потужності можуть сягнути 70 млн тонн на фоні уповільнення світової економіки та невизначеного попиту.

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg

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(Всего статей: 1973)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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