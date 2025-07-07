Китайські нафтопереробні заводи стикаються з надлишком авіаційного пального

Китайські НПЗ опинилися під тиском через різке зростання виробництва авіаційного пального, що значно перевищує внутрішній попит і може змінити баланс торгівлі в регіоні, витісняючи постачання з Близького Сходу та Індії.

Перевиробництво авіаційного пального створює ризики для експортних ринків

У 2025 році обсяги постачання авіаційного пального в Китаї вже перевищують попит більш як на 40%, за даними Kpler. Прогнозований профіцит сягне 390 000 барелів на добу. Це створює додатковий фінансовий тиск на нафтопереробну галузь країни, яка й без того потерпає через падіння попиту на бензин і дизельне пальне.

Після пандемії авіаційне пальне стало порятунком для НПЗ, які шукали альтернативу падінню споживання бензину та дизеля.

Втім, структурні зміни на кшталт розвитку високошвидкісних залізниць обмежують довгострокове зростання попиту на авіапальне.

Внутрішні авіаперевезення зросли, але міжнародні залишаються слабкими, уповільнюючи відновлення споживання.

«Авіаційне пальне було рішенням для падіння попиту на газойль і бензин у Китаї, але фактично ця проблема лише змістилася», – зазначив Замієр Юсуф, аналітик середніх дистилятів у Kpler.

Водночас очікується, що споживання продовжить зростати у 2025 році завдяки збільшенню кількості рейсів та ширшому залученню населення до авіаподорожей. Проте цього недостатньо, щоб повністю поглинути надлишкові обсяги виробництва.

Тиск на ринки експорту

Значна частина надлишкових обсягів може вирушити на експорт. У червні експортні обсяги Китаю могли сягнути рекордних 2,6 млн тонн, що потенційно витісняє постачання з Близького Сходу та Індії. Китайські НПЗ роками працюють із мінімальною маржею через структурні зміни у споживанні пального:

Попит на дизель ймовірно досягнув піку ще у 2019 році.

Електрифікація транспорту знизила споживання бензину, яке могло досягнути максимуму у 2023 році.

Ставка на нафтохімію не рятує ситуацію

Китай намагається компенсувати проблеми в паливному балансі збільшенням виробництва нафтохімічної продукції, зокрема етилену, але й тут виникають ризики перевиробництва.

У 2025 році країна планує додати 6 млн тонн потужностей з виробництва етилену.

Протягом наступних трьох років – ще 20 млн тонн.

Загальні потужності можуть сягнути 70 млн тонн на фоні уповільнення світової економіки та невизначеного попиту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg