Ціни на етанол у Європі знижуються попри активність на паперовому ринку

Обновлено: Июль 07, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Ціни на етанол у Європі знижуються попри активність на паперовому ринку

Європейський спотовий ринок етанолу завершив тиждень зі зниженням цін на фоні конкуренції між учасниками торгів. Попри високу активність на паперовому ринку, спотові котирування продовжують демонструвати тиск через доступніші пропозиції.

Цінова динаміка і торги

Фізична оцінка спотового ринку T2 Ethanol FOB ARA наприкінці тижня знизилася на €8.25/куб.м — до €589.75/куб.м на фоні конкурентної середньої пропозиції на €590/куб.м.

  • На середину липня (12–16 липня) були зафіксовані пропозиції та угоди по €590/куб.м і €589/куб.м.
  • На паперовому ринку спостерігалася активність із різними періодами поставок:
    • Серпень/вересень: угоди на +€2/куб.м
    • Вересень/листопад: +€4/куб.м
    • Вересень/грудень: +€7/куб.м
    • Q4/Q1: +€10/куб.м
    • Вересень: зростання з €600/куб.м до €601/куб.м

Маржі переробки

Теоретичні спотові маржі переробки для кукурудзяних заводів знизилися на €9.22/куб.м — до €143.30/куб.м. Для пшениці також зафіксовано падіння маржі на €5.77/куб.м — до €162.13/куб.м.

Висновок

Європейський ринок етанолу продовжує демонструвати високий рівень ліквідності на паперових угодах попри тиск конкурентних пропозицій у фізичному сегменті. Зниження маржі переробки підсилює ризики для виробників у найближчій перспективі.

Джерело:

Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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