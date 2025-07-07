Ціни на етанол у Європі знижуються попри активність на паперовому ринку

Європейський спотовий ринок етанолу завершив тиждень зі зниженням цін на фоні конкуренції між учасниками торгів. Попри високу активність на паперовому ринку, спотові котирування продовжують демонструвати тиск через доступніші пропозиції.
Цінова динаміка і торги
Фізична оцінка спотового ринку T2 Ethanol FOB ARA наприкінці тижня знизилася на €8.25/куб.м — до €589.75/куб.м на фоні конкурентної середньої пропозиції на €590/куб.м.
- На середину липня (12–16 липня) були зафіксовані пропозиції та угоди по €590/куб.м і €589/куб.м.
- На паперовому ринку спостерігалася активність із різними періодами поставок:
- Серпень/вересень: угоди на +€2/куб.м
- Вересень/листопад: +€4/куб.м
- Вересень/грудень: +€7/куб.м
- Q4/Q1: +€10/куб.м
- Вересень: зростання з €600/куб.м до €601/куб.м
Маржі переробки
Теоретичні спотові маржі переробки для кукурудзяних заводів знизилися на €9.22/куб.м — до €143.30/куб.м. Для пшениці також зафіксовано падіння маржі на €5.77/куб.м — до €162.13/куб.м.
Висновок
Європейський ринок етанолу продовжує демонструвати високий рівень ліквідності на паперових угодах попри тиск конкурентних пропозицій у фізичному сегменті. Зниження маржі переробки підсилює ризики для виробників у найближчій перспективі.