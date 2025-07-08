OPEC+ прискорює зняття обмежень на видобуток нафти: велике підвищення у вересні

OPEC+ оголосила про завершення скорочень видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу вже у вересні 2025 року — набагато швидше, ніж планувалося. Це рішення має на меті відновити ринкову частку альянсу та відповісти на заклики США до зниження енергетичних цін.

Стратегія OPEC+: агресивне повернення обсягів на ринок

Альянс OPEC+ знову здивував ринок, анонсувавши більші, ніж очікувалося, підвищення квот. Замість передбачуваного зростання на 411 тис. барелів на добу у серпні, країни домовилися про збільшення на 548 тис. барелів на добу. У вересні зростання складе ще 550 тис. барелів на добу, що повністю скасує скорочення на 2,2 млн барелів на добу з 2023 року.

Саудівська Аравія, рф, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман поступово нарощували видобуток з квітня 2025 року.

Квітень: +138 тис. барелів на добу.

Травень–липень: +411 тис. барелів на добу щомісяця.

Серпень: +548 тис. барелів на добу.

Вересень: +550 тис. барелів на добу.

Водночас обсяги додаткових добровільних скорочень у розмірі 3,6 млн барелів на добу залишаються чинними до кінця 2026 року.

Наслідки для ринку: ризик надлишкової пропозиції та тиск на сланцевий видобуток у США

Аналітики попереджають про можливий надлишок нафти після літнього пікового сезону споживання, що може утримувати ціни на низькому рівні. Це створює виклики для американських сланцевих виробників.

За опитуванням Федерального резервного банку Далласа, більшість компаній прогнозують зниження видобутку , якщо ціна WTI залишатиметься на рівні $60 за барель з червня 2025 до червня 2026 року.

, якщо ціна WTI залишатиметься на рівні $60 за барель з червня 2025 до червня 2026 року. При ціні $50 за барель 46% керівників очікують значного падіння видобутку, ще 42% — невеликого зменшення.

«Найбільш поширеною відповіддю серед керівників великих E&P-компаній було „невелике зниження“, тоді як керівники малих E&P-компаній найчастіше прогнозували „значне зниження“», — йдеться в опитуванні.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com