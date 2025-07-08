OPEC+ прискорює зняття обмежень на видобуток нафти: велике підвищення у вересні

Обновлено: Июль 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

OPEC+ прискорює зняття обмежень на видобуток нафти: велике підвищення у вересні

OPEC+ оголосила про завершення скорочень видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу вже у вересні 2025 року — набагато швидше, ніж планувалося. Це рішення має на меті відновити ринкову частку альянсу та відповісти на заклики США до зниження енергетичних цін.

Стратегія OPEC+: агресивне повернення обсягів на ринок

Альянс OPEC+ знову здивував ринок, анонсувавши більші, ніж очікувалося, підвищення квот. Замість передбачуваного зростання на 411 тис. барелів на добу у серпні, країни домовилися про збільшення на 548 тис. барелів на добу. У вересні зростання складе ще 550 тис. барелів на добу, що повністю скасує скорочення на 2,2 млн барелів на добу з 2023 року.

  • Саудівська Аравія, рф, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман поступово нарощували видобуток з квітня 2025 року.
  • Квітень: +138 тис. барелів на добу.
  • Травень–липень: +411 тис. барелів на добу щомісяця.
  • Серпень: +548 тис. барелів на добу.
  • Вересень: +550 тис. барелів на добу.

Водночас обсяги додаткових добровільних скорочень у розмірі 3,6 млн барелів на добу залишаються чинними до кінця 2026 року.

Наслідки для ринку: ризик надлишкової пропозиції та тиск на сланцевий видобуток у США

Аналітики попереджають про можливий надлишок нафти після літнього пікового сезону споживання, що може утримувати ціни на низькому рівні. Це створює виклики для американських сланцевих виробників.

  • За опитуванням Федерального резервного банку Далласа, більшість компаній прогнозують зниження видобутку, якщо ціна WTI залишатиметься на рівні $60 за барель з червня 2025 до червня 2026 року.
  • При ціні $50 за барель 46% керівників очікують значного падіння видобутку, ще 42% — невеликого зменшення.

«Найбільш поширеною відповіддю серед керівників великих E&P-компаній було „невелике зниження“, тоді як керівники малих E&P-компаній найчастіше прогнозували „значне зниження“», — йдеться в опитуванні.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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(Всего статей: 1975)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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