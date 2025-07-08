OPEC+ прискорює зняття обмежень на видобуток нафти: велике підвищення у вересні

OPEC+ оголосила про завершення скорочень видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу вже у вересні 2025 року — набагато швидше, ніж планувалося. Це рішення має на меті відновити ринкову частку альянсу та відповісти на заклики США до зниження енергетичних цін.
Стратегія OPEC+: агресивне повернення обсягів на ринок
Альянс OPEC+ знову здивував ринок, анонсувавши більші, ніж очікувалося, підвищення квот. Замість передбачуваного зростання на 411 тис. барелів на добу у серпні, країни домовилися про збільшення на 548 тис. барелів на добу. У вересні зростання складе ще 550 тис. барелів на добу, що повністю скасує скорочення на 2,2 млн барелів на добу з 2023 року.
- Саудівська Аравія, рф, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман поступово нарощували видобуток з квітня 2025 року.
- Квітень: +138 тис. барелів на добу.
- Травень–липень: +411 тис. барелів на добу щомісяця.
- Серпень: +548 тис. барелів на добу.
- Вересень: +550 тис. барелів на добу.
Водночас обсяги додаткових добровільних скорочень у розмірі 3,6 млн барелів на добу залишаються чинними до кінця 2026 року.
Наслідки для ринку: ризик надлишкової пропозиції та тиск на сланцевий видобуток у США
Аналітики попереджають про можливий надлишок нафти після літнього пікового сезону споживання, що може утримувати ціни на низькому рівні. Це створює виклики для американських сланцевих виробників.
- За опитуванням Федерального резервного банку Далласа, більшість компаній прогнозують зниження видобутку, якщо ціна WTI залишатиметься на рівні $60 за барель з червня 2025 до червня 2026 року.
- При ціні $50 за барель 46% керівників очікують значного падіння видобутку, ще 42% — невеликого зменшення.
«Найбільш поширеною відповіддю серед керівників великих E&P-компаній було „невелике зниження“, тоді як керівники малих E&P-компаній найчастіше прогнозували „значне зниження“», — йдеться в опитуванні.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com