Goldman Sachs прогнозує ще одне різке підвищення видобутку ОПЕК+ у вересні

Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що ОПЕК+ у серпні домовиться про нове суттєве підвищення видобутку нафти у вересні, завершивши скасування скорочень на 2,2 млн барелів на добу, яке тривало майже рік.

ОПЕК+ прискорює зняття обмежень на видобуток

На вихідних вісім ключових учасників ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією вирішили збільшити серпневе постачання нафти більш агресивно, ніж прогнозувалося. Віртуальна зустріч завершилася домовленістю додати 548 тис. барелів на добу — суттєво вище за попередні очікування у 411 тис. барелів на добу. Це означає повне скасування скорочень обсягом 2,2 млн барелів на добу майже на рік раніше запланованого.

«Суботнє оголошення про прискорення підвищення постачання зміцнює нашу впевненість у переході, про який ми почали попереджати ще минулого літа, до більш довгострокової рівноваги з нормалізацією резервних потужностей і ринкової частки, підтримкою внутрішньої єдності та стратегічним стримуванням видобутку сланцевої нафти у США», — зазначили аналітики Goldman Sachs у записці, на яку посилається Reuters.

Саудівська Аравія, рф, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман аргументували рішення здоровими фундаментальними показниками нафтового ринку, стабільним глобальним економічним прогнозом і низькими запасами нафти.

Це рішення підкреслює короткострокові оптимістичні очікування на літо, але водночас вказує на зміну стратегії ОПЕК — від захисту цін до збільшення видобутку і ринкової частки.

Країни, що перевищували квоти (як Ірак і рф), намагаються дотримуватися домовленостей, тоді як Казахстан продовжує видобувати понад ліміти, посилаючись на неможливість змусити іноземні компанії скоротити видобуток з нових проєктів.

Фактичне підвищення видобутку ОПЕК+ буде нижчим за оголошений рівень через механізми компенсації за попереднє перевиробництво.

Аналітики попереджають, що серпневе — і ймовірне вересневе — різке підвищення видобутку може посилити перенасичення ринку після пікового літнього попиту восени та взимку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice