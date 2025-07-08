Goldman Sachs прогнозує ще одне різке підвищення видобутку ОПЕК+ у вересні

Обновлено: Июль 08, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Goldman Sachs прогнозує ще одне різке підвищення видобутку ОПЕК+ у вересні

Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що ОПЕК+ у серпні домовиться про нове суттєве підвищення видобутку нафти у вересні, завершивши скасування скорочень на 2,2 млн барелів на добу, яке тривало майже рік.

ОПЕК+ прискорює зняття обмежень на видобуток

На вихідних вісім ключових учасників ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією вирішили збільшити серпневе постачання нафти більш агресивно, ніж прогнозувалося. Віртуальна зустріч завершилася домовленістю додати 548 тис. барелів на добу — суттєво вище за попередні очікування у 411 тис. барелів на добу. Це означає повне скасування скорочень обсягом 2,2 млн барелів на добу майже на рік раніше запланованого.

«Суботнє оголошення про прискорення підвищення постачання зміцнює нашу впевненість у переході, про який ми почали попереджати ще минулого літа, до більш довгострокової рівноваги з нормалізацією резервних потужностей і ринкової частки, підтримкою внутрішньої єдності та стратегічним стримуванням видобутку сланцевої нафти у США», — зазначили аналітики Goldman Sachs у записці, на яку посилається Reuters.

  • Саудівська Аравія, рф, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман аргументували рішення здоровими фундаментальними показниками нафтового ринку, стабільним глобальним економічним прогнозом і низькими запасами нафти.
  • Це рішення підкреслює короткострокові оптимістичні очікування на літо, але водночас вказує на зміну стратегії ОПЕК — від захисту цін до збільшення видобутку і ринкової частки.
  • Країни, що перевищували квоти (як Ірак і рф), намагаються дотримуватися домовленостей, тоді як Казахстан продовжує видобувати понад ліміти, посилаючись на неможливість змусити іноземні компанії скоротити видобуток з нових проєктів.
  • Фактичне підвищення видобутку ОПЕК+ буде нижчим за оголошений рівень через механізми компенсації за попереднє перевиробництво.

Аналітики попереджають, що серпневе — і ймовірне вересневе — різке підвищення видобутку може посилити перенасичення ринку після пікового літнього попиту восени та взимку.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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